Mouvement social du 7 mars : tous les vols d’Air Caraïbes et de French bee sont maintenus

Article publié le 6 mars 2023 par David Dagouret

Les deux compagnies demandent à leurs clients de privilégier l’enregistrement en ligne et d’anticiper leur arrivée à l’aéroport.

Air Caraïbes et French bee annoncent que leur programme de vols du 7 et du 8 mars n’est pas modifié en raison du mouvement social. Cependant, les deux compagnies demandent à leurs clients de privilégier l’enregistrement en ligne et d’anticiper leur arrivée à l’aéroport. Le mouvement de grève pourrait, en effet, affecter la fluidité des opérations au sol.

Air Caraïbes et French bee rappellent que pour l’ensemble de leurs vols long-courriers, il est possible de s’enregistrer jusqu’à 4 heures avant l’heure de décollage prévue :

Ouverture de l'enregistrement : 4 heures avant le départ

Fermeture de l'enregistrement : 1h30 avant le départ

S’enregistrer en ligne et imprimer sa carte d'embarquement à domicile pour gagner du temps :

Air Caraïbes : L’enregistrement en ligne est possible dès 48h avant le départ et jusqu’à 1H30 avant l’heure prévue de décollage : aircaraibes.com

French bee : L’enregistrement en ligne est possible dès 48h avant le départ (24h pour les vols à destination des Etats-Unis et de Tahiti) et jusqu’à 1H30 avant l’heure prévue de décollage : Frenchbee.com

Sur le même sujet