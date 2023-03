United Airlines célèbre le 20e anniversaire de la liaison Genève-New York/Newark

Article publié le 9 mars 2023 par David Dagouret

Plus de 1,7 million de passagers transportés sur la ligne depuis 2003 sur plus de 12 000 vols.

United Airlines célèbre les 20 ans de sa liaison sans escale entre Genève et New York/Newark. Depuis son lancement en mars 2003, la compagnie a transporté plus de 1,7 million de passagers sur plus de 12 000 vols sur cette route.



Le vol Genève-New York/Newark est assuré en Boeing 767-300 premium de United, équipé de 16 sièges supplémentaires en classe affaires United PolarisSM, ce qui représente une augmentation de plus de 50 % du nombre de sièges accessibles depuis le couloir, portant le nombre total de sièges en cabine premium à 46. L'avion dispose également de 22 sièges United Premium PlusSM, 43 sièges Economy PlusSM et 56 sièges United EconomySM.



United dessert la Suisse depuis 1999. Outre les vols sans escale au départ de Genève vers New York/Newark et Washington, D.C., United propose des vols toute l'année entre Zurich et New York/Newark, Washington, D.C. et Chicago, ainsi que des vols saisonniers vers San Francisco.



Les horaires sont les suivants :

UA957 départ de Genève 09:20 arrivée à Newark à 12:10

UA956 départ de Newark 17:35 arrivée à Genève à 07:30 +1

