Airbus parvient à guider et à contrôler un drone de manière autonome en vol à partir d'un avion ravitailleur

Article publié le 1 avril 2023 par David Dagouret

Connues sous le nom d'Auto'Mate, les technologies ont été intégrées sur un banc d'essai volant A310 MRTT.

Airbus Defence and Space et sa filiale, Airbus UpNext, sont parvenus à guider et à contrôler un drone de manière autonome en vol à l'aide d'un A310 MRTT. Première étape vers le vol en formation autonome et le ravitaillement en vol autonome (A4R), ces technologies constituent une avancée significative pour les futures opérations aériennes impliquant des aéronefs habités et non habités.

Connues sous le nom d'Auto'Mate, les technologies ont été intégrées sur un banc d'essai volant A310 MRTT, qui a décollé de Getafe, en Espagne, le 21 mars, et sur plusieurs drones cibles DT-25, agissant en tant qu'aéronefs récepteurs et volant depuis le centre d'essai d'Arenosillo (CEDEA) à Huelva, en Espagne.

Au-dessus des eaux du golfe de Cadix, le contrôle du drone est passé d'une station au sol à l'A310 MRTT, qui a guidé de manière autonome le DT-25 jusqu'à la position de ravitaillement en vol.

Pendant près de six heures d'essais en vol, les quatre récepteurs lancés successivement ont été contrôlés et commandés de manière séquentielle grâce à des algorithmes d'intelligence artificielle et de contrôle coopératif, sans interaction humaine. Les différents récepteurs ont été contrôlés et guidés jusqu'à une distance minimale de 150 pieds (environ 45 mètres) de l'A310 MRTT.

La technologie du démonstrateur Auto'Mate repose sur trois piliers :

Navigation relative pour déterminer avec précision la position, la vitesse et les attitudes relatives entre le ravitailleur et le récepteur ;

La communication intra-vol entre les plateformes pour permettre l'échange d'informations entre les différentes ressources, augmentant ainsi l'autonomie du système de systèmes ;

Algorithmes de contrôle coopératif pour fournir des fonctionnalités de guidage, de coordination, de consensus et d'évitement des collisions au ravitailleur et au(x) récepteur(s).

Ces technologies pionnières, développées par une équipe européenne composée d'Espagnols, d'Allemands et de Français, continueront à creuser l'écart entre les capacités des concurrents et seront réutilisées dans des projets technologiques clés, tels que le système aérien de combat futur (FCAS).

Une deuxième campagne est prévue pour la fin de l'année 2023. Elle explorera l'utilisation de capteurs de navigation basés sur l'intelligence artificielle et d'algorithmes améliorés pour le vol en formation autonome. En outre, deux drones simulés voleront à proximité de l'A310 MRTT pour démontrer les opérations autonomes multirécepteurs et les algorithmes d'évitement des collisions.

