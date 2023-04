Play inaugure son vol Paris-Washington, D.C le 26 avril 2023

Article publié le 25 avril 2023 par David Dagouret

Les vols seront opérés en Airbus A320neo.

Play étend ses opérations sur le territoire américain avec le lancement mercredi 26 avril de son premier vol vers l'aéroport international de Washington Dulles (IAD), via l’Islande.



Les vols seront opérés en Airbus A320neo mono-classe doté de 180 sièges, avec un temps de transit de de 55 minutes à l’aller, et de 1h05 au retour à l’aéroport international de Keflavik (Reykjavik) en Islande.



Fréquences et horaires des vols quotidiens entre Paris-CDG et Washington (IAD), à partir du 26 avril 2023 :



Vol Paris - Washington OG401/OG141

Départ de Paris CDG à 12h30, arrivée à Keflavik à 14h05

Départ de Keflavik à 15h00, arrivée à Washington à 17h40

Vol Washington - Paris OG142/OG400

Départ de Washington à 18h50, arrivée à Keflavik à 04h55

Départ de Keflavik à 06h00, arrivée à Paris CDG à 11h30

La compagnie islandaise opère actuellement des vols vers Boston, Washington D.C, Baltimore et New York aux États-Unis, ainsi que vers Toronto au Canada (à compter du 22 juin 2023), via l’aéroport international de Keflavik/Reykjavik en Islande. Aeroweb-fr.net avait testé Play lors d'un voyage vers New York, revoir l'actualité : https://www.aeroweb-fr.net/actualites/2022/07/a-la-decouverte-de-play-airlines

