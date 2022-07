A la découverte de PLAY Airlines

Article publié le 5 juillet 2022 par David Dagouret

Aeroweb-fr.net s'est rendu à Keyflavik avec PLAY et nous vous faisons donc découvrir cette compagnie islandaise.

PLAY Airlines est une compagnie low-cost islandaise qui a été créée en 2021 et elle opère des vols vers l'Europe et l'Amérique du Nord. Le PDG actuel de PLAY est Birgir Jónsson, ancien PDG Adjoint de WOW AIR. La flotte de la compagnie islandaise est composée de trois Airbus A321neo, deux Airbus A320neo et un Airbus 320-200. Au départ de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle, PLAY Airlines assure une liaison quotidienne entre Paris et l'aéroport de Keyflavik en Islande. Les vols sont opérés en Airbus A321neo mono-classe équipés de 192 sièges.

PLAY Airlines a fêté son premier anniversaire le 24 juin dernier. La compagnie a transporté plus de 320 000 passagers au cours de sa première année d'exploitation entre juin 2021 et juin 2022. Lorsque PLAY s’est lancée avec son premier vol en juin 2021, la compagnie aérienne assurait 7 liaisons vers 5 pays dont Paris, Londres, Berlin, Copenhague, Alicante, Tenerife et Barcelone. Moins d'un an après le lancement de son premier vol, PLAY a mis à exécution son plan de croissance agressif en étendant ses opérations transatlantiques vers trois destinations américaines, Boston (BOS), Baltimore/Washington (BWI), D.C. et New York (SWF).

Le 9 juin dernier, nous nous sommes donc rendus à Paris Charles de Gaulle où le vol OG 401 vers l'Islande était prévu à 12h30. Nous sommes arrivés très tôt au terminal 2B de l'aéroport Paris car un mouvement social était prévu à l'aéroport parisien. Malgré cette grève, l'enregistrement et le passage de la sécurité se sont effectués très vite et nous sommes parvenus rapidement à la porte d'embarquement. L'Airbus A321neo de PLAY Airlines, immatriculé TF-AEW, en provenance de l'Islande a atterri à 11h30 mais à cause de la grève parisienne, l'appareil est arrivé à 12h15 à sa porte d'embarquement.

Les passagers venant d'Islande ont pu débarquer de l'aéronef et notre embarquement a débuté avec près de 30 minutes de retard. Nous avons été accueillis par le personnel navigant commercial qui arbore un uniforme rouge à l'image de la compagnie. La cabine de l'A321neo de PLAY Airlines propose une classe unique "économique" pouvant accueillir un total de 192 passagers avec une configuration classique 3-3.

Nous avons gagné notre siège et notre première réaction a été très positive car l'espace pour les jambes est très important. En effet, la compagnie islandaise offre un espacement entre chaque siège de 34 pouces, ce qui est largement plus qu'une compagnie low-cost traditionnelle (29" chez easyJet). Néanmoins, nous avons un peu déchanté car la cabine de l'appareil ne propose aucun système de divertissement en vol (IFE).

Nous sommes restés près de 40 minutes à la porte d'embarquement et l'avion a décollé à 14h00 de la piste 27 R.

Pour voir la vidéo du décollage, cliquer sur l'image :

Le temps de vol prévu était de 03h20 min entre Paris et Keflavik, nous avons eu le temps de faire une sieste car déjà indiqué la cabine de PLAY ne dispose pas de systèmes de divertissements personnels. Des écrans collectifs se déploient tout de même au-dessus des passagers et diffusent les informations du vol avec une carte virtuelle. Nous sommes quand même surpris car les informations fournies le sont en espagnol. Après des recherches nous avons appris que l'appareil est un ancien appareil de la compagnie mexicaine Interjet qui a cessé ses opérations en 2021. On peut encore voir que l'appareil sur la carte virtuelle représente encore l'ancienne compagnie du Mexique.

Comme toutes les autres compagnies low-cost, PLAY Airlines propose un service payant de collations et de boissons.

Après un vol d'environ trois heures, nous sommes arrivés à l'aéroport de Keflavik situé à environ 50 kilomètres de Reykjavik, capitale de l'Islande.

Cliquer sur l'image pour voir la vidéo de l'atterrissage :

Pour la petite histoire, nous devions inaugurer le même jour, la nouvelle liaison de PLAY Airlines entre Keflavik et New York Steward, mais, à cause de la grève de Paris, nous avons été avisé par les PNC que nous ne pouvions pas avoir notre correspondance pour New York. Nous étions donc résignés à ne pas l’avoir mais le sort s’est acharné car en arrivant au terminal, nous avons croisé l’A320neo qui allait partir pour New York.

Malgré nos péripéties dues à la grève française, nous pouvons quand même dire notre voyage avec Play Airlines s'est bien déroulé. Les prix sont vraiment attractifs pour les passagers qui souhaitent voyager en vol direct entre Paris et l'Islande avec des petits budgets. Le point fort de cette compagnie est sans aucun doute l'espacement des sièges de 34 pouces, ce qui est largement plus qu'une compagnie low-cost traditionnelle.

