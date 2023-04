Rotax présente son 916iS/C

Article publié le 1 avril 2023 par David Dagouret

Ce nouveau moteur développe 160 ch pour un poids de 85,8 kg.

Rotax a annoncé le lancement de son nouveau système de propulsion d'avion le Rotax 916iS/c. Ce nouveau moteur convient parfaitement aux avions à quatre places et aux biplaces de haute performance. Avec un poids de 85,8 kg et une puissance de 160 ch, le 916iS/c offre un rapport poids/puissance sans précédent dans le segment des avions légers et est disponible avec une impressionnante option 24 volts. Le Rotax 916iS/c a fait ses débuts à l'exposition aérospatiale SUN 'n FUN à Lakeland, en Floride.

Le Rotax 916iS/c sera ensuite introduit sur le marché européen à l'AERO de Friedrichshafen, en Allemagne, du 19 au 22 avril 2023.