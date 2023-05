Meeting Cerny-La Ferté-Alais 2023 : des ULM trois axes en vol

Article publié le 24 mai 2023 par David Dagouret

Le Stampe SV4-RS, la réplique ULM du légendaire Stampe sera présenté en vol durant le show aérien.

En septembre 2022, nous avions testé le Stampe SV4-RS, la réplique ULM du légendaire Stampe et François Fidale, adminsitrateur délégué de la société belge, Ultralight Concept, nous avait déclaré qu'il rêvait de voir ses appareils lors du meeting de Cerny - La Ferté-Alais.

Son rêve deviendra bientôt réalité, car le Stampe SV4-RS sera présent lors de cette fête aérienne qui ouvrira ses portes samedi prochain. D'après nos informations, ces ULM trois axes seront au nombre de trois et seront également visible en vol (samedi et dimanche) lors de la démonstration "Mars 1917 Le Temps des AS". Lors de ce show seront également présents un Stampe Sv4, des Bucker Jungmeister, un Bücker Jungman BÜ 131, des Fokker Dr1 Triplan et deux Se5.

Pour revoir notre article sur l'essai en vol du Stampe SV4-RS cliquer sur le lien suivant : Mondial de l'ULM : Le Stampe SV4-RS, la réplique ULM du légendaire Stampe - Vertongen SV-4b des années 30 (photos & vidéos)

