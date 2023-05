Qatar Airways relance sa liaison de Nice à Doha

Article publié le 13 mai 2023 par David Dagouret

La compagnie qatarie a repris ses vols directs entre Nice et Doha le mardi 9 mai.

Qatar Airways a repris ses vols directs entre Nice et son hub, l'aéroport international Hamad de Doha. Le premier vol depuis trois ans a eu lieu le 9 mai. La compagnie qatarie propose désormais quatre vols hebdomadaires les lundis, mardis, jeudis et samedis. Les vols partent de Nice Côte d'Azur à 16h00 et arrivent à Doha à 22h45 (heure locale) à l'aller. Les vols partent de Doha à 8h30 et arrivent à Nice à 13h20 au retour (heure locale).

Le premier vol a été effectué en Boeing 787-8 pouvant accueillir 254 passagers, dont 22 en classe affaires et 232 en classe économique. Qatar Airways a relié l'aéroport de Nice à son hub de Doha pour la première fois le 4 juillet 2017 avec un B787-8.

Eric Odone, Vice-Président des ventes pour l’Europe, Qatar Airways, a déclaré : "Qatar Airways est ravie de renforcer son engagement envers la France et de reprendre sa liaison historique entre Doha et Nice. Nous sommes passionnés par le rapprochement du monde par le voyage, et nous sommes impatients d'offrir aux habitants du sud de la France l'opportunité de visiter le Qatar pour une expérience culturelle unique, ou de profiter de nos connexions vers plus de 160 destinations via le meilleur aéroport du Moyen-Orient, l'aéroport international de Hamad. Qatar Airways célèbre également le Grand Prix de Monaco ce mois-ci en tant que sponsor officiel de la Formule 1, ce qui constitue une nouvelle occasion de renforcer les liens entre ces deux destinations et d'offrir aux fans de Formule 1 du monde entier la possibilité de se rendre à cet événement de classe mondiale sur les vols de la meilleure compagnie aérienne du monde."

Franck Goldnadel, Président du Directoire des Aéroports de la Côte d’Azur a déclaré : "C’est avec un grand plaisir que nous retrouvons cette année la liaison Nice – Doha et nous remercions chaleureusement Qatar Airways pour sa confiance. Cette ligne porte notre ambition d’offrir à notre territoire un tourisme de qualité en même temps qu’une connexion directe vers les principales places touristiques du monde pour tous les azuréens."

