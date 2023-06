Disparition de Jean Salis, pilote et fondateur de l'Amicale Jean-Baptiste Salis

Article publié le 6 juin 2023 par David Dagouret

Jean Salis est décédé le 02 juin dernier et ses obsèques auront lieu le 09 juin prochain.

Jean-Edmond Salis est le fils de Jean-Baptiste Salis né en 1896 et célèbre aviateur. Dès son plus jeune âge, Jean Salis a voulu devenir pilote militaire. Il s'est orienté dans un premier temps vers du dessin industriel avec une qualification de mécanicien avion et il a créé Salis Aviation, société de mécanique générale de maintenance et de réparation. Il a travaillé ensuite pour l'armée de l'air.



Après son service militaire, Jean Salis s'est mis à la recherche d'avions importants aux yeux de son père comme Le Caudron GIII ou le Blériot. Il a piloté et présenté lui-même ces avions en vol.



Jean Salis s'est ensuite mis à acheter et restaurer de plus en plus d'avions en bois et en toile comme par exemple des avions Morane Saulnier. En 1973, il a fondé l'Amicale Jean-Baptiste Salis (AJBS) sur le terrain de Cerny-La Ferté-Alais.



L'amicale a donc fêté cette année son 50e anniversaire lors du meeting "Le Temps des hélices" qui est une fête aérienne qui se déroule chaque année lors du week-end de la Pentecôte sur l'aérodrome de Cerny-La ferté-Alais.



Jean Salis est décédé le 02 juin dernier quelques jours après 50e anniversaire de l'AJBS. Il avait 86 ans. Les obsèques de jean Salis auront lieu le vendredi 09 juin prochain à 14h00 en l'église de Cerny et à 15h30 au cimetière communal.



Nos pensées vont à sa famille et à ses proches.



L'Amicale Jean Baptiste Salis a déclaré : "Hier, 2 juin 2023, dans la journée, Jean Salis est parti, pour son dernier voyage, son dernier vol..."Jeannot" restera pour toujours le fondateur et l'âme de notre association. Au-delà de notre profonde tristesse, toutes nos pensées vont vers sa famille."





