Elixir Aircraft reçoit un financement de 13 millions d'euros

Article publié le 17 juin 2023 par David Dagouret

A la veille du Salon International de l’Air et de l’Espace du Bourget, le président de la République Emmanuel Macron a annoncé l’attribution d’une aide de 13 millions d'euros à la société Elixir Aircraft. Part d’un financement global d’une quarantaine de millions d’euros, ces moyens permettront d’accompagner l’industrialisation de la société ainsi que la Recherche et Développement sur des projets biocarburant (SAF) et hydrogène.

Grâce à ce financement, Elixir Aircraft souhaite poursuivre la réduction de l’impact environnemental de l’aviation. Pour ce faire, la société a fait ses choix : travailler sur les gains de masse, les biocarburants (SAF) et l’hydrogène.

Ce financement étatique permettra à Elixir Aircraft de créer une toute nouvelle unité de production de 10 000m² sur l’aéroport de la Rochelle. Cette dernière emploiera à terme un millier de personnes dans un environnement de production high tech. Se côtoieront ainsi des autoclaves, des machines de découpe numérique, des appareils lasers de placement de fibres… Objectif : atteindre plus de 300 avions par mois de cadence de production.

Artur Léopold-Léger, co-fondateur et président d’Elixir Aircraft a déclaré : "Les contraintes écologiques et économiques se font plus pressantes sur l’aviation. Pourtant, l’humanité n’a jamais autant souhaité voyager., Nous ne pouvons cependant plus le faire comme ces 50 dernières années. D’un bout à l’autre de cette chaine, tout le monde doit jouer un rôle. Ainsi, l’amélioration de l’empreinte écologique de l’aéronautique passe aussi par la réduction des émissions de CO2 lors de la formation des pilotes de ligne. Avec son moteur des années 30, un avion d’entrainement consomme aujourd’hui en moyenne 38L/h de carburant plombé. Avec l’Elixir nous abaissons ce chiffre à 12L/h, soit près de 70% de réduction. Cette innovation est disponible dès maintenant, sans attendre une hypothétique rupture technologique ! Évidemment, l’innovation est une condition mais n’est pas suffisante. Sans capacité de production industrielle, un avion, tout innovant qu’il soit, ne décarbonera rien du tout s’il n’est pas livré ! C’est tout le propos de cette aide:, nous devons soutenir la production d’avions bas carbone en France et, Elixir Aircraft est à la pointe de ce combat."

Cyril Champenois co-fondateur et directeur marketing & vente d’Elixir Aircraft a déclaré : "Produire est une chose mais il nous faut aussi préparer l’avenir, les temps de R&D et de certification sont très long dans notre domaine. Elixir Aircraft travaille d’ores et déjà sur de futures variantes d’appareils, notamment avec des propulsions décarbonées. Notre société est en membre d’un programme CORAC au côté de Daher, Safran, Air Liquide et Turbotech afin de développer dans les prochains mois un démonstrateur d’Elixir à turbine fonctionnant au SAF puis à l’hydrogène. La turbine offre d’énormes avantages en termes d’usages. Tout d’abord il faut miser sur la bonne énergie. Avec une turbine, Elixir Aircraft mise sur les SAF grâce au le volume de production que garantira [AL4] l’aviation commerciale. Ce carburant, techniquement déjà dérisqué, est l’unique moyen de décarbonation à court terme. Ensuite, les règlements de certification, les qualifications de pilote, de mécaniciens, les procédures de maintenance… tout existe déjà ! Sans compter que les élèves pilotes n’apprendront plus sur un avion à piston pour ensuite voler toute leur vie sur une turbine, ils apprendront directement sur turbine !"