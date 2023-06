Le Bourget 2023 : 14 nouvelles commandes pour Elixir Aircraft

Article publié le 22 juin 2023 par David Dagouret

Pour conclure la fin des journées professionelles du salon du Bourget, Elixir Aircraft a annoncé la signature de plusieurs contrat pour un total de 14 avion de son avion de formation Elixir 100HP.

ALD LUX a signé une commande ferme pour l'achat de quatre avions. Fondée en 1999, ALD LUX est une société de leasing luxembourgeoise. La société se tourne désormais vers la location d'avions, avec cette première commande de quatre avions français.

La société International Aviation Academy of New Zealand (IAANZ) a quant à elle signé une lettre d'intention pour l'acquisition de 10 avions Elixir 100 HP.

Suite à la visite d'une délégation de l'IAANZ en avril dernier à Elixir Aircraft à La Rochelle, l'organisme de formation professionnelle s'est engagé à renouveler son partenariat avec Elixir Aircraft pour une période de trois ans. L'organisme de formation professionnelle s'est engagé à renouveler sa flotte avec l'avion Elixir. L'objectif est de commander un minimum de deux avions par an pendant les 5 prochaines années.

Mike Tonkin, directeur des ventes d'Elixir a déclaré : "Le catalogue de pièces d'un Elixir comprend 20 à 30 fois moins de références que les avions existants d'ancienne génération. C'est donc une opportunité incroyable pour une école de pilotage de gérer ses pièces détachées et ses opérations quotidiennes."

Jeremy Ford, PDG d'IAANZ a déclaré : "A l'aube de la Coupe du Monde de Rugby, où les All Blacks et les Bleus donneront le coup d'envoi du tournoi à Paris, l'avionneur et l'école de pilotage se réjouissent d'un horizon commun, qui ne manquera pas d'être plus doux."