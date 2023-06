Le Bourget 2023 : ATR annonce la vente de 22 appareils

Article publié le 21 juin 2023 par David Dagouret

Les commandes ont été passées par 5 clients différents.

A l’occasion du Salon international de l’aéronautique et de l’espace, a fait état d’une tendance à la hausse et d’un fort intérêt du marché pour les deux modèles de sa famille de turbopropulseurs.

Lors d’une conférence de presse tenue, le 20 juin, Nathalie Tarnaud Laude, Présidente exécutive d’ATR, a annoncé des commandes fermes pour 22 avions neufs, plus 2 options :

6 ATR 72-600 de la part de Mandarin Airlines

2 ATR 72-600 en configuration premium « All-Business Class » de Berjaya Air

3 ATR 72-600 de la part d’Azul

8 ATR 72-600 de la part de 3 clients non dévoilés

3 ATR 42-600 de la part de 2 clients non dévoilés.

Nathalie Tarnaud Laude a déclaré : "Ces nouvelles commandes constituent autant de signes de reprise de l’Asie du Sud-Est, traditionnellement l’un des plus grands marchés d’ATR. Nous sommes convaincus qu’en temps voulu, l’efficacité de nos produits, le manque d’avions de seconde-main et un trafic aérien dépassant les niveaux pré-covid dans certaines parties du globe, entraîneront un besoin grandissant pour des avions polyvalents et à faibles émissions, en vue de soutenir les plans de remplacement et d’expansion de flotte des opérateurs régionaux."

Nathalie Tarnaud a ajouté : "La raison d’être d’ATR est de connecter les communautés et les entreprises de façon économique et responsable dans les environnements opérationnels les plus complexes. Nos avions émettent déjà aujourd’hui 45 % de CO2 de moins que les jets régionaux de taille similaire, et avec notre concept EVO nous avons pour ambition de réduire encore davantage nos émissions. Grâce notamment au soutien du gouvernement, nous investissons dans des technologies qui seront utilisées sur nos avions de nouvelle génération, et nous obtiendrons plus de résultats de l’étude de faisabilité d’ici la fin de l’année."





