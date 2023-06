Norse Atlantic Airways célèbre son premier anniversaire

Article publié le 16 juin 2023 par David Dagouret

Le 14 juin 2022, la compagnie avait inauguré sa première liaison entre Oslo et New York.

Le 14 juin dernier, Norse Atlantic Airways, la compagnie aérienne norvégienne, a célébré le premier anniversaire de son vol inaugural entre Oslo et New York.

Depuis le premier vol commercial, il y a 12 mois, Norse Atlantic Airways a intensifié ses activités, desservant désormais 12 destinations en Europe et aux États-Unis et employant plus de 1 000 personnes en Norvège, au Royaume-Uni, aux États-Unis, en France et dans le reste de l’Europe. Au cours de cette période, la compagnie a effectué plus de 2 630 vols, transportant près d'un demi-million de passagers. Les opérations de fret se sont développées tout au long de l'année, la compagnie ayant transporté environ 14 500 tonnes de fret au total, dont 4 000 tonnes de poisson entre l'Europe et les États-Unis.

Bjorn Tore Larsen, Fondateur et PDG de Norse Atlantic Airways, a déclaré : "Nous sommes ravis de commémorer l’anniversaire de notre première liaison entre Oslo et New York. Cette étape reflète non seulement le travail acharné et le dévouement de toute notre équipe, mais elle met également en évidence la demande croissante de voyages transatlantiques abordables et de grande qualité. Nous sommes reconnaissants de la confiance que nous accordent nos passagers et nous nous réjouissons de l'année chargée qui s'annonce."