Le H160 d'Airbus Helicopters reçoit la certification de la FAA

Article publié le 6 juillet 2023 par David Dagouret

Airbus Helicopters a reçu la certification de la Federal Aviation Administration (FAA) pour l'hélicoptère H160, marquant ainsi une étape importante dans le développement de l'appareil et le positionnant pour son entrée sur le marché américain.

Le H160 a reçu la certification de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) en juillet 2020. Airbus Helicopters a reçu des commandes pour plus de 100 H160 de la part de clients du monde entier, dont plus d'une douzaine de clients américains. Le H160 est entré en service au Japon, au Brésil, en Arabie Saoudite et en Europe, et la flotte a accumulé plus de 1 700 heures de vol.

Bruno Even, PDG d'Airbus Helicopters a déclaré : "Nous sommes heureux de recevoir la certification FAA pour le H160, qui témoigne de nombreuses années de travail et d'engagement de la part de nos équipes afin de livrer cet hélicoptère multirôle aux clients d'Amérique du Nord qui ont déjà fait confiance au H160. Cet appareil présente le plus haut niveau d'innovation et nous sommes convaincus que ses capacités avancées, associées à notre solide réseau de soutien à la clientèle, consolideront sa position en tant que choix privilégié pour les clients aux États-Unis."





