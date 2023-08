Air New Zealand signe pour deux ATR 72-600

Article publié le 24 août 2023 par David Dagouret

Cette commande est assortie d'une option pour deux autres appareils.

La compagnie aérienne nationale Air New Zealand et le constructeur d’avions régionaux ATR ont annoncé le 24 août 2023 la signature d’une commande ferme portant sur deux ATR 72-600 neufs, assortie d’options pour deux appareils supplémentaires. Les livraisons sont prévues pour le second semestre 2024 et début 2025. Air New Zealand exploitera alors la quatrième plus grande flotte ATR au monde.

Baden Smith, Directeur général de la Stratégie de flotte et des livraisons d’Air New Zealand, a déclaré : "Nos ATR font partie intégrante du réseau domestique d’Air New Zealand. Au vu des caractéristiques du réseau néo-zélandais, constitué de liaisons courtes et très denses – les ATR sont les appareils idéaux pour connecter les Kiwis aux 20 destinations que nous desservons. Alors que la demande de trafic aérien est en hausse, particulièrement en Nouvelle-Zélande, nous sommes ravis d’accueillir ces deux nouveaux ATR dans notre flotte à partir de fin 2024."

Alexis Vidal, Directeur Commercial d’ATR, a déclaré : "La relation que nous entretenons avec Air New Zealand est d’une valeur inestimable. Au fil des années, nous avons grandi, innové et repoussé ensemble les limites du transport aérien régional. Cette réussite commune, nous la devons à notre grande compatibilité : pour avoir du sens en Nouvelle-Zélande, un avion doit être polyvalent, efficace et donc faible en émissions. Il est de fait assez naturel qu’Air New Zealand exploite la quatrième plus grande flotte ATR au monde. Nous sommes très reconnaissants de leur confiance renouvelée."





