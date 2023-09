Oman Air reprend son vol quotidien cet hiver

Article publié le 21 septembre 2023 par David Dagouret

Ces vols quotidiens seront opérés à partir du 30 octobre 2023.

Oman Air, compagnie nationale du Sultanat d'Oman, a annoncé la reprise de ses vols quotidiens entre Paris Charles de Gaulle et de Mascate pour la saison hiver 2023/2024, à partir du 30 octobre 2023. La compagnie d'Oman ajoute un vol tous les mardis. Tous les vols entre Paris et Mascate sont opérés en Boeing 787-9 Dreamliner proposant 30 sièges en classe affaires et 258 sièges en classe économique.

Les horaires des vols sont les suivants :

Le vol décollera de Paris à 21h10 pour atterrir à Mascate à 07h10 +1

Le vol retour décollera de Mascate à 14h35 pour atterrir à Paris à 19h25

