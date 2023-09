Programme et horaires des journées portes BA 702 Avord

Article publié le 29 septembre 2023 par David Dagouret

Les journées portes ouvertes de la base aérienne 702 d'Avord se déroulement ce week-end, le 30 septembre et 01 octobre 2023.

La BA 702 d’Avord ouvrira ses portes au public (entrée gratuite sur inscription) les samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre. Ces journées portes ouvertes (JPO) seront l’occasion de faire découvrir ses missions quotidiennes et primordiales de surveillance aérienne (avec l’escadron de détection et contrôle aéroportés mettant en œuvre les avions de détection E3F - Awacs), de défense sol-air (système sol-air moyenne portée MAMBA) et de dissuasion nucléaire.

Le public pourra également assister durant ces 2 jours à des démonstrations aériennes de la Patrouille de France, du Rafale Solo Display, de l’Equipe de voltige, de l’Equipe parachutiste Phénix et des Requin Mike (présentation tactique de 2 Rafale de la 4e escadre de chasse).

Le programme de cet évènement serait le suivant mais il est susceptible d'être modifié :

10h00 - 10h05 / avion / décollage DR400

10h08 - 10h12 / avion / décollage Casa

10h11 - 10h31 / capacités sols / escadre sol air de défense aérienne (ESADA)

10h15 - 10h19 / avion / décollage Awacs

10h20 - 10h29 / avion / SHARK

10h36 - 10h59 / capacités sols / escadron de protection (EP) + brigade de gendarmerie de l'air (BGA)

10h30 - 10h59 / plateau protection / Fennec - AS555 et DR400

11h00 - 11h31 / capacités sols / escadron de protection (EP)

11h07 - 11h16 / cérémonie / remise de calots air jeunesse (EAJ) uniquement le samedi

11h13 - 11h28 / ambassadeurs / ambassadeurs parachutistes de l'armée de l'air et de l'espace

11h29 - 11h35 / cérémonie / baptême 40 ans du Xingu uniquement le samedi

11h30 - 11h34 / avion / atterrissage Casa

11h37 - 11h54 / plateau protection / A330 MRTTT Phenix, C135, Awacs, Rafale

11h56 - 11h59 / avion / atterrissage A330 MRTT

12h01 - 12h05 / avion / décollage planeur

12h01 - 12h21 / capacités sols / escadres sol air de défense aérienne (ESADA)

12h07 - 12h21 / avion / Douglas DC3

12h26 - 12h40 / avion / TB-30 Epsilon

12h48 - 12h58 / ambassadeur / F16 belge

13h01 - 13h21 / capacités sols / escadres sol air de défense aérienne (ESADA)

13h05 - 13h16 / avion / aéromodélisme

13h21 - 13h58 / plateau formation / planeur jodel, patrouille kamomil, md315 flamant, Xingu

13h30 - 13h59 / capacités sols / escadron de protection (EP)

14h01 - 14h59 / capacités sols / escadron des sécurités incendie et de sauvetage (ESIS)

14h04 - 14h26 / ambassadeurs / équipe de voltige de l'armée de l'air (EVAA)

14h31 - 14h51 / ambassadeurs / Red Arrows

15h01 - 15h30 / capacités sols / escadrons de protection (EP)

15h04 - 15h16 / avion / aéromodelisme

15h30 - 15h59 / plateau intervention / Awacs, Requi Mike, C-130J

16h00 - 16h23 / plateau intervention / C130J, Awacs

16h23 - 16h57 / ambassadeurs / Patrouille de France

16h57 - 16h59 / avion / E-3F Awacs

17h00 - 17h16 / ambassadeurs / A400M Atlas

17h17 - 17h36 / capacités sols / escadre sol air de défense aérienne (ESADA)

17h19 - 17h33 / avion / Noratlas

17h22 - 17h28 / avion / aéromodelisme

17h36 - 17h46 / ambassadeurs / rafale solo display

