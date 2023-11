Défense aérienne du flanc Est : déploiement des Mirage 2000-5 en Lituanie

Article publié le 28 novembre 2023 par David Dagouret

L’armée de l’Air et de l’Espace (AAE) déploie 4 Mirage 2000-5 sur la base de Šiauliai, en Lituanie.

Lorsque les trois pays baltes (Estonie, Lettonie et Lituanie) ont rejoint l’OTAN en 2004, l’Alliance a déployé, à leur demande, des capacités de police du ciel sur la base de Šiauliai, en Lituanie. Cette mission, nommée Baltic Air Policing (BAP), vise à renforcer les moyens qu’ils engagent pour préserver la souveraineté de leurs espaces aériens en apportant des capacités de réaction rapide supplémentaires. Suite à l’annexion de la Crimée par la Russie, ce dispositif est renforcé en 2014 par des mesures de rassurance baptisées enhanced Air Policing (eAP).

L’armée de l’Air et de l’Espace contribue de façon régulière à ces missions depuis leur création. Elle assurera ainsi un nouveau tour d’alerte à compter du 30 novembre 2023. Succédant à l’Italie, la France déploiera 4 Mirage 2000-5 ainsi qu’un détachement composé d’une centaine d’aviateurs à Šiauliai, en Lituanie, pendant environ 4 mois. Il s’agit de la 10e participation de l’armée de l’Air et de l’Espace à la mission BAP et du 7e déploiement en Lituanie.

Les 4 appareils ont décollé ce mardi 28 novembre 2023 à 08h30.

