Dubaï airshow 2023 : Royal Jordanian commande des Boeing 787

L'accord porte sur la commande de quatre Boeing 787-9 Dreamliner.

Boeing et Royal Jordanian ont annoncé une commande de quatre Boeing 787-9 Dreamliner, dans le cadre de l'expansion et de la modernisation de la flotte de gros-porteurs de la compagnie aérienne. La compagnie nationale jordanienne a également reconfirmé au salon aéronautique de Dubaï une commande antérieure portant sur deux 787-9, ce qui porte à six le nombre total de 787-9 en attente.

Royal Jordanian exploite actuellement une flotte de sept Boeing 787-8 Dreamliner.

Samer Majali, vice-président et PDG de Royal Jordanian a déclaré : "Notre décision d'ajouter les 787-9 Dreamliners à notre flotte témoigne de notre volonté d'offrir une expérience de voyage inégalée. Cette décision s'inscrit parfaitement dans notre stratégie de modernisation de la flotte, qui met l'accent sur l'efficacité énergétique, la durabilité et le confort des passagers. Nous sommes convaincus que la technologie de pointe du Dreamliner jouera un rôle essentiel dans l'amélioration de nos capacités opérationnelles. Royal Jordanian, qui a été la première compagnie aérienne du Moyen-Orient à commander le 787 il y a plus de 16 ans, continue d'être à la pointe de l'innovation dans le domaine de l'aviation. La flotte actuelle de la compagnie, composée de sept 787-8 Dreamliners, a fait ses preuves en reliant Amman aux principales destinations mondiales. Cette commande supplémentaire souligne l'approche prospective de Royal Jordanian et son engagement à répondre à la demande croissante de voyages long-courriers."

Stan Deal, président et CEO de Boeing Commercial Airplanes a déclaré : "Cette commande de 787 supplémentaires témoigne de l'engagement de longue date de Royal Jordanian à l'égard des capacités de pointe du Dreamliner. Nous sommes convaincus que Royal Jordanian développera son réseau de manière rentable et exploitera une flotte plus durable grâce à ces nouveaux avions à faible consommation de carburant."

