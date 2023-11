United annonce déjà son programme d'été 2024

Article publié le 5 novembre 2023 par David Dagouret

United proposera des vols sans escale vers 38 villes transatlantiques.

United renforce son réseau transatlantique de premier plan avec le lancement de son programme été 2024 le plus important jamais opéré. Il comprend le premier et unique vol sans escale entre New York/Newark et Faro, Portugal, ainsi que de nouveaux vols vers Reykjavik, Bruxelles, Rome et Malaga. La compagnie aérienne relance également neuf de ses liaisons saisonnières les plus populaires vers le Portugal, l'Italie, la France et l'Espagne jusqu'à deux mois en avance, offrant aux passagers plus de temps et d'options pour explorer l'Europe.

United dessert plus de destinations transatlantiques que toutes les autres compagnies aériennes américaines et reste la seule à relier directement les États-Unis à Dubrovnik, Malaga, Majorque et Tenerife.

Une nouvelle liaison vers Faro, au Portugal :

À partir du 24 mai, United sera la première et unique compagnie aérienne à relier directement les États-Unis à Faro, Portugal, avec sa nouvelle liaison depuis New York/Newark. Le vol sera assuré quatre fois par semaine avec un Boeing 757-200. United dessert actuellement une liaison toute l'année entre New York/Newark et Lisbonne, ainsi qu'à ses liaisons saisonnières entre Washington/Dulles et Lisbonne, New York/Newark et Porto, et New York/Newark et Ponta Delgada (Açores).

De nouveaux vols vers Reykjavik, Rome, Bruxelles et Malaga :

Le 23 mai, United reprendra ses vols saisonniers entre Reykjavik et New York/Newark pour la première fois depuis l'été 2022. Le vol sera assuré quotidiennement par un Boeing 757-200. En outre, United ajoutera des vols vers certaines des destinations les plus populaires d'Europe, notamment une seconde fréquence quotidienne entre New York/Newark et Bruxelles à partir du 30 mars en Boeing 757-200, et une seconde fréquence quotidienne entre Washington/Dulles et Rome à partir du 23 mai en Boeing 767-300. En outre, United augmentera la fréquence quotidienne entre New York/Newark et Malaga en Boeing 757-200, à partir du 2 mai.

Poursuite de la croissance en Asie-Pacifique et en Amérique latine :

L'été prochain, le réseau de United dans le Pacifique augmentera de plus de 30% avec des vols sans escale vers 15 destinations, y compris les nouvelles liaisons de la compagnie San Francisco-Manille et San Francisco-Beijing. La compagnie aérienne augmentera également son programme de vols en Amérique latine de 10% l'été prochain, en prolongeant certaines de ses liaisons les plus récentes et les plus populaires pendant la saison estivale. Elle proposera notamment de nouvelles liaisons entre Denver et San Juan, Denver et Montego Bay, New York/Newark et la Barbade, et New York/Newark et Curaçao.

Patrick Quayle, vice-président senior de la planification du réseau mondial et des alliances de United a déclaré : "United propose le plus de vols vers le plus grand nombre de destinations outre-Atlantique, et nous offrons maintenant à nos passagers encore plus de flexibilité et de choix pour leurs voyages à l'étranger. Que les passagers souhaitent voyager en haute saison ou en basse saison, visiter les destinations touristiques les plus populaires ou découvrir un joyau caché, l'ampleur de notre réseau fait de United le choix évident pour les voyages transatlantiques."





