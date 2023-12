La Corée du Sud choisit l'Embraer C390 Millennium

Article publié le 5 décembre 2023 par David Dagouret

La Corée du Sud sera le premier exploitant asiatique du C-390 Millennium.

L'administration du programme d'acquisition de la défense (DAPA) de la Corée du Sud a annoncé que le C-390 Millennium d'Embraer était le vainqueur de l'appel d'offres public Large Transport Aircraft (LTA) II visant à fournir à l'armée de l'air de la République de Corée (ROKAF) de nouveaux avions de transport militaire. La Corée du Sud est le premier client du C-390 Millennium en Asie.

Dans le cadre du contrat signé, Embraer fournira un nombre non divulgué d'avions C-390 Millennium spécialement configurés pour répondre aux exigences de la ROKAF, ainsi que des services et un soutien comprenant la formation, l'équipement de soutien au sol et les pièces de rechange. La valeur du contrat sera incluse dans le carnet de commandes d'Embraer au quatrième trimestre 2023.

La Corée du Sud est le septième pays à choisir le C-390 après le Brésil, le Portugal, la Hongrie, les Pays-Bas, l'Autriche et la République tchèque.

Bosco da Costa Jr, président-directeur général d'Embraer Defense & Security a déclaré : "Nous souhaitons la bienvenue à l'armée de l'air de la République de Corée parmi le nombre croissant de forces aériennes qui utilisent le C-390 Millennium, l'avion de transport tactique militaire le plus moderne. Jour après jour, l'avion a prouvé sa capacité à accomplir un large éventail de missions avec une grande efficacité, une grande facilité d'entretien et une grande rapidité. Il s'agit d'une nouvelle ère dans les relations entre le Brésil et la Corée du Sud et, avec nos partenaires coréens, nous nous engageons à accroître les capacités des industries aérospatiales et de défense de la Corée du Sud."

Pour rappel, Aeroweb-fr.net a eu la chance de voler à bord d'un Embraer C390 Millennium lors du salon aéronautique du Bourget en juin 2023 : Embraer fait la promotion de son KC-390

