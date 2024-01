Vistara lance une liaison directe entre Paris et Mumbai

Article publié le 13 janvier 2024 par David Dagouret

La liaison sera lancée le 28 mars 2024 à raison de 5 vols par semaine.

Vistara, co-entreprise entre Tata Group et Singapore Airlines, a annoncé le 09 janvier dernier, le lancement de 5 vols hebdomadaires entre Paris (CDG) et Mumbai à partir du 28 mars 2024. Cette nouvelle desserte long-courrier s’ajoute aux 5 vols hebdomadaires entre Paris (CDG) et Delhi, ligne ouverte depuis le l’ouverture de la ligne en novembre 2021. Il s’agit de la troisième liaison long-courrier au départ de Mumbai après Londres et Francfort.

En 2021, Aeroweb-fr.net était présent lors du lancement du vol entre Paris et Delhi et nous avions pu viister le Boeing 787-9 de la compagnie, pour revoir l'actualité : Vistara inaugure son vol entre Paris et Delhi

Vistara opèrera sur cette route en Boeing 787-9 Dreamliner et les horaires seront les suivants :

Vol UK023, départ de Mumbai à 14:05, arrivé à Paris à 20:10, le lun, mar, mer, jeu, sam.

Vol UK024, départ de Paris à 22:10, arrivée à Mumbai à 10:35 (+1) le lun, mar, mer, jeu, sam.

M Vinod Kannan, Président Directeur Général, Vistara, a déclaré : "Paris est reconnue comme l’une des destinations majeures dans le monde pour le tourisme mais c’est également une destination très importante à nos yeux pour les affaires, la mode, la culture et le commerce. Nous sommes ravis d’annoncer une connexion directe entre Paris et Mumbai, notre sixième ligne en Europe. Très attendue, l’ouverture de cette nouvelle liaison témoigne de la volonté stratégique de positionner Mumbai en tant que hub incontournable pour le transport aérien international. Ceci souligne également notre engagement à offrir une multitude de possibilités d’acheminement tout en choisissant de voyager avec la compagnie aérienne la plus prisée du pays."





