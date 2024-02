Daher annonce ses résultats pour 2023

Article publié le 9 février 2024 par David Dagouret

Le constructeur français a enregistré un chiffre d’affaires de 1,65 milliard d’euros en 2023.

Daher a annoncé des résultats avec les objectifs de son plan stratégique quinquennal 2023-2027 "Take Off 2027". Le constructeur français a enregistré un chiffre d’affaires de 1,65 milliard d’euros en 2023.

Un an après le lancement de son plan "Take Off 2027, le Groupe enregistre des avancées significatives avec, notamment, plus de 35% de son chiffre d’affaires réalisé aux Etats-Unis et la création de la division "Services industriels".

La création, effective depuis le 1er janvier 2024, de la division "Services Industriels" est la concrétisation des chantiers majeurs engagés depuis juillet 2023 pour intégrer les équipes et activités de la société AAA. Avec plus de 3 000 spécialistes, une présence dans 11 pays et plus de 270 millions de chiffre d’affaires en 2023 (en année pleine), Daher est aujourd’hui un leader sur le marché des services industriels, en capacité d’accompagner ses clients tout au long du cycle de production.

Avec le 1er vol hybride-électrique du démonstrateur EcoPulse, développé avec Airbus et Safran, Daher a franchi un jalon majeur de son ambitieuse feuille de route décarbonation dont l’un des objectifs est de lancer sur le marché un avion hybride-électrique dès 2027 et se positionner ainsi comme un acteur pionnier de l’aviation plus responsable de demain.

En 2023, Daher a également engagé avec succès la transformation de sa culture managériale, avec le déploiement du « Daher Leadership Model » auprès de 1 500 cadres et managers qui partagent aujourd’hui les mêmes principes de management à l’échelle du Groupe. A noter qu’au cours des douze derniers mois, Daher a par ailleurs formé plus de 410 nouveaux collaborateurs aux métiers techniques de l’aéronautique.

Enfin, Daher a lancé un vaste chantier, baptisé D#, qui vise à créer quatre grandes structures juridiques – soit une par métier –, chacune étant dotée d’un directeur général qui disposera de tous les moyens – ressources humaines, formation, commerce, investissement, certification... – pour piloter son activité de matière autonome, en fonction des spécificités de son environnement. Lancé fin 2023, D# s’étendra sur deux ans et devrait donc s’achever fin 2025.

Un an après le lancement de son plan stratégique « Take Off 2027 », Daher remplit ses objectifs et poursuit son essor. Avec un taux de recrutement de l’ordre de 15% en 2023 et la création de son 4e métier de Services Industriels, le Groupe s’ouvre à de nouvelles perspectives ambitieuses pour l’année 2024, en matière de croissance, de ressources humaines, de décarbonation et d’innovation.

Didier Kayat, Directeur général de Daher a déclaré : "La fragilité de la supply chain impacte fortement notre capacité à livrer nos avions et les pièces que nous produisons pour nos clients. C’est un défi clé pour 2024 et nous nous sommes mis en ordre de bataille pour le relever. L’amélioration de notre rentabilité est un impératif, au cœur de notre plan stratégique, mais le contexte d’inflation complique considérablement la donne. L’ensemble de la filière doit se remettre en question sur la problématique des prix, c’est un sujet crucial qui conditionne le futur. Grâce à la confiance renouvelée de nos investisseurs historiques, nous avons d’ores et déjà sécurisé nos besoins de trésorerie avec une ligne de crédit confirmée – RCF – de 250 millions d’euros. Enfin, nous poursuivons les recrutements, nos compagnons et salariés sont notre force vive et le maillon clé des innovations de demain."