easyJet commande des moteurs CFM LEAP-1A pour équiper sa nouvelle flotte d'avions de la famille A320neo

Article publié le 2 février 2024 par David Dagouret

L'accord porte sur plus de 300 moteurs LEAP-1A.

easyJet a commandé des moteurs CFM LEAP-1A pour équiper une flotte de 157 Airbus de la famille A320neo, dont 56 A320neo et 101 A321neo, qui seront livrés à partir de 2029, ainsi que des moteurs de rechange et un contrat de services pluriannuel. La commande d'avions a été annoncée en décembre 2023, voir l'actualité : https://www.aeroweb-fr.net/actualites/2023/12/easyjet-commande-157-appareils-supplementaires-de-la-famille-a320neo

easyJet exploite actuellement 257 Airbus A320ceos équipés de moteurs CFM56-5B et 69 A320neos équipés de moteurs LEAP-1A.

Johan Lundgren, PDG d'easyJet a déclaré : "Nous sommes très heureux d'avoir signé un accord avec CFM, à l'issue d'un processus de sélection compétitif. Cet accord portant sur plus de 300 moteurs apportera d'importants bénéfices environnementaux grâce à une amélioration significative du rendement énergétique et à une réduction des nuisances sonores. Il permettra également à easyJet de continuer à affirmer sa position de leader sur les principaux aéroports européens. easyJet travaille depuis longtemps avec CFM et se réjouit de poursuivre ce partenariat dans les années à venir."

Gaël Méheust, président-directeur général de CFM International a déclaré : "Nous sommes fiers d'entamer une nouvelle aventure avec easyJet, un partenaire de confiance qui partage notre ambition de développer un transport aérien plus durable. Nous nous engageons à fournir les meilleurs standards de CFM en termes d'efficacité, de fiabilité et de support client."





