easyJet commande 157 appareils supplémentaires de la famille A320neo

Article publié le 28 décembre 2023 par David Dagouret

La commande ferme comprend 56 A320neo et 101 A321neo, ainsi que la conversion d'une commande existante de 35 A320neo en A321neo.

easyJet a confirmé une commande ferme de 157 appareils supplémentaires de la famille A320neo, suite à l'approbation des actionnaires. La commande ferme comprend 56 A320neo et 101 A321neo, ainsi que la conversion d'une commande existante de 35 A320neo en A321neo. Cet accord s'inscrit dans le cadre du renouvellement de la flotte et du plan de mise à niveau d'easyJet

Johan Lundgren, PDG d'easyJet a déclaré : "Nous sommes très heureux de pouvoir confirmer cette importante commande qui non seulement permet à easyJet de remplacer ses anciens appareils par des avions plus efficaces, une composante essentielle de notre feuille de route "net zero", mais qui nous donne également la possibilité d'une croissance disciplinée, y compris l'opportunité significative que représente la mise à niveau. Grâce à cette commande, easyJet pourra continuer à consolider sa position de leader dans les principaux aéroports européens et nous sommes impatients de travailler en partenariat avec Airbus dans les années à venir."

Christian Scherer, directeur commercial chez Airbus a déclaré : "Airbus est ravi d'accompagner easyJet dans la croissance et le renouvellement de sa flotte. Sa flotte Airbus permet à easyJet de différencier son offre sur son marché concurrentiel avec les avions les plus modernes et les plus confortables. easyJet et Airbus sont tous deux de fervents défenseurs de la décarbonisation du secteur de l'aviation. Cet investissement significatif dans l'avion le plus économe en carburant et le plus performant en matière de SAF témoigne de notre engagement commun à cet égard. Bravo easyJet, et merci !"

Sur le même sujet