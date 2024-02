L'Embraer C-390 Millennium hongrois effectue son premier vol

Article publié le 10 février 2024 par David Dagouret

L'équipe d'Embraer Defense & Security a piloté l'avion pendant environ 4 heures.

Le premier C-390 Millennium de l'armée de l'air hongroise a effectué avec succès son premier vol à Gavião Peixoto au Brésil. L'équipe d'Embraer Defense & Security a piloté l'avion pendant environ 4 heures, effectuant une évaluation complète de l'appareil, qui va maintenant subir une campagne d'essais avant son entrée en service dans l'armée de l'air hongroise.

En novembre 2020, le gouvernement hongrois a signé un contrat avec Embraer pour l'acquisition de deux C-390. L'avion des forces de défense hongroises sera le premier au monde à disposer d'une unité de soins intensifs dans sa configuration, une ressource essentielle pour mener à bien les missions humanitaires.

La Hongrie est le troisième pays à avoir choisi le C-390, après le Brésil et le Portugal. Les Pays-Bas, l'Autriche, la République tchèque et la Corée du Sud ont également choisi cet avion multi-missions.

Pour rappel, Aeroweb-fr.net avait effectué un vol à bord d'un C-390 Millennium de l'armée brésilienne, pour revoir l'actualité : https://www.aeroweb-fr.net/actualites/2023/06/le-bourget-2023-embraer-fait-la-promotion-de-son-kc-390

Bosco da Costa Junior, président-directeur général d'Embraer Defense & Security a déclaré : "Ce vol inaugural est une étape importante pour le programme hongrois du C-390. Le C-390 Millennium jouit d'une reconnaissance internationale en raison de ses performances et de ses capacités opérationnelles remarquables, et Embraer accélère la production pour répondre à la demande croissante du marché. C'est un honneur de travailler avec les forces de défense hongroises pour renforcer leurs capacités avec la meilleure solution de transport aérien militaire disponible. Nous souhaitons approfondir ce partenariat avec les forces de défense hongroises et les soutenir à l'avenir."

Sur le même sujet