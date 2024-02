Piper Aircraft présente son M700 FURY

Article publié le 7 février 2024 par David Dagouret

Le Piper M700 FURY représente le premier pas vers une nouvelle génération de la famille M-Class.

Piper Aircraft a présenté un nouveau modèle dans sa gamme PA46 - le Piper M700 FURY - un turbopropulseur monomoteur de 700 chevaux.

Le Piper M700 FURY représente le premier pas vers une nouvelle génération de la famille M-Class, surpassant les anciens modèles PA46. Propulsé par le moteur Pratt & Whitney PT6A-52, le M700 FURY affiche une vitesse de croisière maximale de 301 ktas et un rayon d'action maximal de 1 149 nm / 1 849 km (à la vitesse de croisière maximale, 1 424 nm à la vitesse de croisière normale), tout en conservant sa limite MGTOW de 3 000 KG, conforme à la norme Basic Med.

Le M700 FURY est équipé du système avionique G3000® de Garmin, un poste de pilotage en verre commandé par écran tactile.

Ce nouvel avion comprend six (6) nouveaux aménagements intérieurs, avec de nouveaux cuirs et des sièges au style esthétique qui ont été conçus avec le client à l'esprit.

La certification FAA de l'avion sera obtenue avant la fin du premier trimestre 2024 et les livraisons commenceront immédiatement après. Les validations internationales pour le Canada, l'AESA, le Royaume-Uni et le Brésil seront obtenues au cours du second semestre 2024, avec des livraisons aux clients dans ces régions avant la fin de l'année.

John Calcagno, président et chef de la direction de Piper a déclaré : "Le M700 FURY est un pur-sang de cross-country magnifiquement efficace qui offre à nos clients une expérience de vol basée sur la performance avec des économies jamais vues auparavant. Nous avons écouté et nous avons tenu parole. Le M700 FURY combine puissance, performance et les mesures de sécurité les plus avancées disponibles aujourd'hui, avec une proposition de valeur globale qui est extrêmement convaincante pour les particuliers et les départements de vol des entreprises."

