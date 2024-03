Norse Atlantic Airways : résultats du mois de février 2024

Article publié le 17 mars 2024 par David Dagouret

La compagnie aérienne a annoncé avoir transporté 50 694 passagers.

Norse Atlantic a annoncé ses résultats pour le mois de février 2024. Ainsi, la compagnie aérienne a annoncé avoir transporté 50 694 passagers sur 225 vols dont 30 vols affrétés. 82 % des vols sont arrivés dans les 15 minutes suivant l'heure prévue, avec un taux de réalisation de 100 %.

Au cours de ce mois, le taux d'occupation moyen a été de 72 %, ce qui représente une forte amélioration de 22 points par rapport à février 2023.

Bjorn Tore Larsen, PDG et Fondateur de Norse Atlantic Airways a déclaré : "La capacité de Norse à être agile et à répondre rapidement à la demande du marché demeure notre force principale. En outre, le résultat d'une capacité hivernale précédemment ajustée a conduit à un fort taux d'occupation en février. Nos opérations affrétées continuent de croître, avec 30 vols effectués ce mois-ci, et nous sommes impatients de commencer les opérations ACMI avec Air Peace en avril, ainsi que de lancer leur premier vol entre Lagos, au Nigeria, et Londres. Je suis également heureux de noter que février a été un mois record en termes de réservations moyennes effectuées par jour. De plus, nous avons simplifié et relancé notre site web, flynorse.com, pour améliorer l'expérience client."

Pour rappel en 2023, Aeroweb-fr.net a testé cette compagnie lors d'un vol entre Paris et New York, voir l'actualité : A la Découverte de Norse Atlantic Airways

