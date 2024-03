Un G1 vole à l'aide d'une propulsion à l'hydrogène

Article publié le 25 mars 2024 par David Dagouret

Pour cela, G1 Aviation a collaboré avec l'entreprise Beyond Aéro.

Après pratiquement 3 ans d’une étroite collaboration entre G1 Aviation et l’entreprise Beyond Aéro qui avait comme but de mettre à disposition de cette dernière un vecteur pouvant recevoir, la chaine propulsive "hydrogène" qui se compose entre autres de trois grosses bouteilles d’hydrogène gazeux gonflées à 340 bars, pesant 19Kg chacune, d’une pile à combustible à hydrogène, de 5 grosses batteries, le tout entrainant un moteur électrique d’une puissance maximale de 58Kw.

G1 Aviation a modifié en conséquence son aéronef afin de recevoir tout ce matériel, en tenant compte du poids, qui influençait le centre de gravité, afin de neutraliser, le poids important sur l’avant de l’appareil, G1 Aviation a fortement modifié le plan fixe et avec la collaboration de Beyond-Aéro, différentes transformations ont été effectuées principalement sur les capots (avec les ouies de refroidissement) le support moteur, le train avant, le siège passager transformé afin de recevoir la pile a combustible, G1 aviation a mis à la disposition du pilote d’essai Paul Prudent, un "G1 classique" afin de simuler au mieux les vols prévus, avec les poids et la puissance de prototype, et a mis à disposition de l’équipe de Beyond Aéro pendant plusieurs semaines ses installations et ses techniciens.

Beyond Aero, constructeur aéronautique, a réalisé le premier vol français, piloté, dont la propulsion est exclusivement hydrogène électrique ce début février 2024. Le vol, réalisé par le pilote d’essai Paul Prudent, a été effectué à bord du prototype Blériot. Nommé en l’honneur de l’aviateur pionnier français Louis Blériot, connu pour avoir réalisé le premier vol en avion à travers la Manche, l’appareil est un retrofit d’un modèle d’avion ULM G1 SPYL-XL.

Le système de propulsion est 100% hydrogène électrique. La chaîne de propulsion, présentée lors du dernier Salon de l’Aéronautique au Bourget en juin sur un banc d’essai, affiche un ratio d’hybridation sans précédent : deux tiers de sa puissance proviennent d’une pile à combustible à hydrogène, le tiers restant étant fourni par des batteries.

La campagne d’essais en vol a débuté en janvier, et s’est déroulée sur l’aérodrome de Gap-Tallard, dans le sud de la France. L’équipe de Beyond Aero a réalisé 10 décollages, incluant 2 vols complets, atteignant une altitude de 2 300 pieds au-dessus du niveau de la mer et une vitesse de montée de 110 km/h.

Ce prototype est alimenté par 1,2 kg d’hydrogène gazeux stocké dans trois réservoirs à 340 bar et générant une puissance électrique maximale de 85 kW. La campagne d’essai en vol s’est étendue sur trois mois et avait pour objectif de démontrer la fiabilité de la chaîne de propulsion, incluant des points fixes à 170 kg de poussée et des tests au roulage.

