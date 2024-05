Meeting Cerny-La Ferté-Alais 2024 : programme prévisionnel des vols

Article publié le 6 mai 2024 par David Dagouret

La 51e édition de la fête aérienne "le Temps des Hélices" se tiendra les 18 et 19 mai prochain.

Le meeting, le Temps des Hélices, de Cerny-La Ferté-Alais se tiendra dans une semaine, les 18 et 19 mai prochain. Ci-dessous le programme prévisionnel des vols qui seront proposés sous réserves de modifications et de disponibilité des appareils. Plateau identique samedi et dimanche.

Patrouille Paramoteurs

Team RAVEN Vans RV-8

G-EGRV / G-SOUT / G-CISM / G-CIBM / G-MAXV /G-VFDS

Le Temps des As

F-AZVD | Fokker Dr.I Dreidecker Triplan

F-AYDR | Fokker Dr.I Dreidecker Triplan

F-AZCN | Royal Aircraft Factory S.E.5

F-AZCY | Royal Aircraft Factory S.E.5

F-BCXD | Stampe and Vertongen SV-4A

F-AYKG | Casa 1131 E Jungmann

F-AZTT | Bücker 131 Jungman

F-PBSE | Bücker 131 Jungmann

F-BCNL | Morane Sauliner MS 317

F-BCGQ | Stampe SV4 A

MAUBOUSSIN 125 / KLEM 35D

F-PCES | Mauboussin 125 Corsaire

F-AZTK | Klem KL35D

LYSANDER

G-CCOM | Westland Lysander V9312

LARGAGE DE PARACHUTISTES

EPPCAA

CASA CN-235

D-DAY

F-AZOX | Douglas C-47 B Skytrain

F-AZJS | Supermarine Sptifire PR MK XIX

F-AYXX | Supermarine Spitfire FR.XIVe

G-CLNV | North American P-51D-30NT

G-CGZP | Curtiss P40 F WarHawk

DAKOTA

F-AZOX | Douglas C-47 B Skytrain

SPITFIRE

F-AZJS | Supermarine Sptifire PR MK XIX

HORNET SOLO DISPLAY F/A-18 SWISS

Boeing F/A-18 Hornet

DIE LUFTWAFFE

F-AZJU | Junker Ju-52/3m

F-AZRA | Storch Fi-156

F-AZCE | Pilatus P2-06

NORMANDIE NIEMEN

F-AZLY | Yakovlev Yak-3 UA

LES SORCIERES DE LA NUIT

F-AZDB | Polikarpov Po-2

TORA TORA TORA

F-AZBQ | North American T-6G

F-AZBE | North American T-6G

F-AZBL | North American AT-6G Texan

F-AZCQ | North American T-6G

F-AZGB | North American T-6 Harvard (CCF Harvard Mk IV)

F-AZRB | North American AT-6D

F-AZRD | North American AT-6D Harvard III

F-AZSC | North American AT-6D

F-AZVN | North American T-6G

F-HLEA | North American T-6G

F-AZCV | North American T-6G

F-AZZM | AT6M "Zero"

F-AZJR | Boeing-Stearman PT-13 D Kaydet

F-AZNF | Naval Aircraft Factory N3N

G-CGZP | Curtiss P40 F WarHawk

PACIFIC

F-AZEG | Chance-Vought F4U-5NL

G-PBYA | Canadian Vickers PBY-5A Canso (Catalina)

VOLTIGE MODERNE EVAA

Extra 330 X 2

PATROUILLE DE FRANCE

Alphajet

AMELIA

F-AZLL | Lockheed L-12 Electra

DASSAULT / SOCATA

F-AZKT | Dassault Flamant MD311

F-AYYD | Socata TB-30 Epsilon

F-AYOB | Socata TB-30 Epsilon

MUSTANG X-RAY

Pilatus PC21 X2

WINGWALKER

N450D | Boeing PT-13D Kaydet

SEA FURY

F-AYSF | Hawker Sea Fury FB Mk 11 (WJ298)

RAFALE SOLO DISPLAY

Dassault Rafale C

STINSON

F-GPJS | Stinson SR-10C Reliant

HERITAGE FLIGHT

G-SXIV | Supermarine Spitfire FR.XIVe

G-CLNV | North American P-51D-30NT

G-THUN | Republic P-47D Thunderbolt

VIETNAM

F-AZKM | North American OV-10 B Bronco

F-AYBA | North American T-28B

F-AYVF | North American T-28B Trojan

F-AZQV | North American T-28C Trojan

F-GRCE | Bell 206 Jet Ranger

F-AZHR | North American T-28S Fennec

AÉROCLUB DE FRANCE

F-HCSA | Extra 300 LP

F-HBOB | Pitts S2B

D-ENIR | Beech F33 Bonanza Voltige

F-WPAE | MX Aircraft MXS

F-GKYF | Fouga CM 170 Magister

F-HDND | Fouga CM 170 Magister

F-GSYD | Fouga CM 170 Magister

F-AZZD | Fouga CM 170 Magister

LES PIONNIERS

F-AZMB | Caudron G3

F-AZPG | Blériot XI

MÉMORIAL FLIGHT

F-AZZN | Royal Aircraft Factory BE.2f

F-AZFP | Spad XIII

