Norse inaugure sa liaison entre Athènes et New York

Article publié le 14 juin 2024 par David Dagouret

Le 31 mai dernier, la compagnie norvégienne a lancé son vol direct entre Athènes et New York JFK.

Norse Atlantic Airways a célébré le vendredi 31 Mai, son premier vol sans escale entre Athènes et New York JFK. Les vols ont lieu jusqu'à cinq fois par semaine pendant la saison estivale. Cette liaison sera opérée en Boeing 787 Dreamliner.

Rappelons que Aeroweb-fr.net a testé cette compagnie en 2023 entre Paris et New York, revoir l'actualité : A la Découverte de Norse Atlantic Airways

Bjorn Tore Larsen, PDG et fondateur de Norse Atlantic Airways a déclaré : "Nous sommes ravisde présenter ce nouveau vol direct, qui offre aux voyageurs un moyen pratique et efficace de voyager entre Athènes et New York. Grâce à notre engagement à fournir un service et un confort exceptionnels, les passagers peuvent s'attendre à une expérience de voyage inoubliable avec Norse Atlantic."

Ioanna Papadopoulou, directrice de la communication et du marketing de l'aéroport international d'Athènes a déclaré : "Nous sommes ravis du lancement de cette nouvelle ligne directe entre l'AIA et JFK et nous souhaitons chaleureusement la bienvenue à Norse Atlantic Airways, nouveau membre de la famille de l'aéroport international d'Athènes. Ce développement spectaculaire offre au public voyageur une option intéressante avec un excellent produit aérien et renforce la connectivité d'Athènes avec les États-Unis. Une région qui se classe actuellement en tête de nos marchés les plus importants et les plus populaires. Une fois de plus, nous souhaitons à notre partenaire aérien une saison trè réussie, tout en réaffirmant notre engagement inébranlable à continuer de soutenir les plans de croissance de la compagnie aérienne au départ et à destination d'Athènes."

