Qantas inaugure sa ligne directe entre Paris et l'Australie

Article publié le 15 juillet 2024 par David Dagouret

La distance à parcourir est de 14 264 km pour une durée de vol d'environ 17 heures 20 minutes.

La compagnie nationale australienne, Qantas, a lançé pour la première fois des vols sans escale entre la France et l'Australie. Les nouveaux vols directs entre Paris et Perth marquent le retour du Kangourou Volant, qui relie la Ville Lumière à l'Australie pour la première fois depuis 20 ans. Ce sera le plus long vol au départ de la capitale française.

Les nouveaux vols QF33 Perth-Paris et QF34 Paris-Perth seront assurés par un Boeing 787-9 Dreamliner. La distance à parcourir est de 14 264 km pour une durée de vol d'environ 17 heures 20 minutes

Dans un premier temps, les vols seront assurés quatre fois par semaine en Europe pendant l'été et les Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024, avant de passer à trois vols hebdomadaires à partir de mi-août.

Vanessa Hudson, PDG du groupe Qantas, a déclaré : "Nos clients et nos équipages sont très enthousiastes à l'idée que Qantas revienne à Paris et qu'il s'agisse d'un vol sans escale entre Perth et Paris.», a déclaré Vanessa Hudson. Ces dernières années, nous avons constaté une augmentation significative du nombre de clients souhaitant effectuer des vols directs sur des itinéraires long-courriers et éviter les escales dans la mesure du possible. Nos vols directs de Perth vers Londres et Rome sont parmi les plus appréciés par les clients de notre réseau international."

Régis Lacote, directeur de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle a déclaré : "Nous sommes ravis d'accueillir à nouveau Qantas après presque 20 ans, grâce à une belle collaboration entre les équipes de développement du Groupe ADP et de Qantas. Il s'agit d'une étape importante pour relier le cœur de la France au Pacifique, surtout juste à temps pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, ouvrant une passerelle directe à de nombreux athlètes et passionnés de sport. Nous sommes ravis de ce nouveau partenariat et nous nous attendons à ce qu'il soit couronné de succès à l'avenir."





