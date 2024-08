Virgin Asutralia commande des Embraer E190-E2

Article publié le 18 août 2024 par David Dagouret

La flotte de huit E190-E2 sera basée à Perth, en Australie occidentale.

Virgin Australia a annoncé avoir passé une commande ferme auprès d'Embraer pour huit avions Embraer E190-E2, dans le cadre de son plan de renouvellement de la flotte.

La commande sera prise en compte dans le carnet de commandes d'Embraer au troisième trimestre et les livraisons devraient débuter au second semestre 2025.

L'annonce a été faite en présence de Rita Saffioti, vice-premier ministre de l'Australie occidentale, trésorière, ministre des transports et ministre du tourisme. La flotte d'E190-E2 de Virgin Australia sera basée à Perth et exploitée par Virgin Australia Regional Airlines (VARA). L'avion a une autonomie de vol d'environ six heures et est équipé de moteurs PW1900G de Pratt & Whitney.

Jayne Hrdlicka, PDG du groupe Virgin Australia a déclaré : "Lorsque le nouvel E190-E2 entrera en service en octobre 2025, il deviendra le premier nouvel avion du siècle sur le marché de l'affrètement en Australie occidentale. L'E190-E2 est l'avion le plus économe en carburant de son segment et réduira les émissions d'environ 30 % par rapport à l'ancien F100. Ces avions se caractérisent également par un niveau de bruit nettement inférieur et un confort accru pour les passagers. Lorsque l'E190-E2 rejoindra la flotte à la fin de l'année prochaine, il assurera principalement des vols charters pour VARA, renforçant ainsi sa position d'opérateur de premier plan sur le marché des vols charters en Afrique de l'Ouest. Il s'agit d'un énorme vote de confiance de la part du groupe Virgin Australia envers notre activité charter et le marché de l'ouest de l'Australie."

Martyn Holmes, directeur commercial d'Embraer Commercial Aviation a déclaré : "Nous sommes ravis d'accueillir Virgin Australia au sein de la famille Embraer et nous sommes impatients de voir notre E2, le meilleur de sa catégorie, réputé pour son confort, son silence et ses faibles émissions, propulser la compagnie aérienne vers des sommets encore plus élevés."





