LATAM Airlines renouvelle les cabines de ses avions

24 septembre 2024

L'investissement est estimé à plus de 360 millions de dollars.

LATAM Airlines a annoncé que depuis le mois de septembre, elle a entamé un processus de rénovation pour 24 de ses avions Boeing 787, avec un investissement total de 360 millions de dollars (324 million euros). Cette rénovation comprendra une mise à jour complète de l'intérieur des cabines avec de nouveaux sièges, des systèmes de divertissement à bord, et des améliorations de design.

La rénovation inclura une nouvelle cabine Premium Business, équipée du nouveau siège Recaro R7 Suite (précédemment connu sous le nom CL6720) de Recaro Aircraft Seating. Pour la première fois, il comprendra des portes de séparation, faisant de LATAM Airlines le premier groupe aérien d’Amérique du Sud à offrir cette fonctionnalité.

Les sièges de la classe Économie seront entièrement rénovés également avec des sièges conçus de manière ergonomique pour offrir plus d'espace et de confort. De plus, les passagers profiteront d'un confort accru avec les sièges Économie Plus, qui offrent plus d'espace pour les jambes, une plus grande inclinaison, des repose-pieds et un espace à bagages exclusif.

Les sièges, à la fois en Premium Business et en Économie, seront recouverts de cuir recyclé à hauteur de 70%, un matériau déjà utilisé sur la plupart des avions monocouloirs du groupe LATAM Airlines. Ce revêtement permet une réduction de 87 % de la quantité d'eau utilisée dans la production de ce matériau par rapport à celle nécessaire pour le cuir classique. De plus, ce matériau a jusqu'à présent évité l'envoi de 21 tonnes de déchets en décharge, selon les données du fabricant Gen Phoenix.

Les passagers de la classe Économie pourront se connecter au système de divertissement à bord via Bluetooth et profiter de la plus grande bibliothèque de contenu de la région, comprenant plus de 240 films, 740 épisodes de séries télévisées, 1 500 titres musicaux, ainsi que du contenu exclusif de Max, Paramount+ et Disney+, le tout accessible sur de nouveaux écrans tactiles haute définition de 12 pouces.

Sur les 24 avions à rénover, 10 sont des Boeing 787-8, destinés exclusivement au marché domestique chilien, et 14 sont des Boeing 787-9, opérant au Chili, au Brésil et au Pérou. Les premiers appareils à être rénovés seront les Boeing 787-8, qui débuteront leurs vols commerciaux le 1er mars 2025.

L'ensemble du processus de rénovation des 24 appareils aura lieu dans les bases de maintenance de São Carlos, au Brésil, et de Santiago, au Chili. L'installation devrait être achevée d'ici mi-2026, chaque rénovation prenant entre 1 et 3 mois, selon les améliorations apportées.

Paulo Miranda, VP Clientèle du groupe LATAM Airlines a déclaré : "Avec un design reflétant l'essence unique du groupe LATAM Airlines et une attention aux moindres détails, nos nouvelles cabines ont été créées pour offrir une expérience de voyage de classe mondiale. Les nouveaux sièges Premium Business marquent un progrès significatif, combinant confort, intimité et élégance. Ces rénovations positionnent LATAM Airlines en tant que leader dans l'industrie, offrant à nos passagers un niveau de confort sans précédent et une expérience de vol exclusive."





