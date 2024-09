MULM 2024 : Essai en vol du Dova Dv-1 Skylark (photos & vidéos)

Article publié le 16 septembre 2024 par David Dagouret

Lors du Mondial de l'ULM, qui s'est tenu le week-end dernier à Blois, Aeroweb-fr.net a pu tester en vol le Dv-1 Skylark appartenant à NorAero.

NorAero, qui est basé à Valenciennes, est une école de pilotage ainsi que le revendeur exclusif du Dv-1 Skylark de Dova pour la France, La Belgique et le Luxembourg. Lors du Mondial de l'ULM, qui s'est déroulé le week-end dernier à Blois, NorAero exposait 3 appareils dont un était prévu pour les démonstrations en vol ainsi que les vols clients.

Pour rappel, le développement du Skylark par le professeur canadien David Marsden (un professeur d'aérodynamique à la retraite et un pilote passionné originaire d'Alberta au Canada) a commencé en janvier 1999.

Le premier vol du prototype a eu lieu en mai 2000. En mai 2002, un contrat a été conclu entre le Dr Marsden et la société tchèque DOVA Aircraft de Paskov, selon lequel cette dernière devait assumer la responsabilité de la certification et de la production du Skylark en Europe.

Le DV-1 se caractérise par une aile basse en porte-à-faux, un empennage en T, un cockpit fermé en configuration deux places côte à côte sous une verrière à bulles, un train d'atterrissage tricycle fixe avec carénages de roue et un seul moteur en configuration tracteur.

L'ULM est fabriqué en tôle d'aluminium. Son aile de 8,14 m d'envergure a une surface de 9,44 m2 et est équipée de volets et de winglets. Les moteurs standard disponibles sont le Rotax 912UL de 80 ch (60 kW), le Rotax 912ULS de 100 ch (75 kW), le Rotax 914 turbocompressé de 115 ch (86 kW) et le BMW 1100 à quatre temps.

Le Skylark a pour masse maximale au décollage (MTOW) de 525 kg.

L'appareil que j'ai testé en vol, est un Skylark vert, gris et noir dont le numéro d'identification est le 59ECD. Il est équipé d'un moteur Rotax 912 ULS de 100 cv et d'une hélice E-Props. Durant ce vol, j'ai été accompagné de Ilia Gontcharov, responsable de NorAero, pilote et instructeur ULM.

J'ai pris place surle siège gauche du cockpit et Ilia à droite. J'ai constaté que l'assise était agréable ainsi qu'une largeur cabine convenable (1,18 m). L'appareil est équipé entre autres d'instruments de vol Kanardia, VHF Radio TRIG TY91 – 8.33, Transpondeur TRIG TT21 – Mode S, Trim électrique, parachute de cellule, etc...

A l'arrière des deux sièges, se trouve un compartiment à bagages où peuvent être mises deux petites valises cabines pour un poids total de 20 kg.

Pour voir la vidéo du roulage, veuillez cliquer sur l'image :

Ilia a démarré le moteur du Skylark et nous nous sommes dirigés vers le seuil de la piste 30. Ilia a poussé la manette des gaz et l'appareil a pris rapidement de la vitesse et après un pallier d'accélération, nous sommes montés à une hauteur de 1 500 ft.

Malgré un vent de travers d'environ 10 kt, l'aéronef n'a pas bougé, il est très stable.

Pour voir la vidéo du décollage, veuillez cliquer sur l'image :

La vitesse de croisière du Skylark est de 215 km/h, une VNE de 260 km/h. La capacité des réservoirs d'ailes est de 90 litres. Ilia m'a indiqué que la consommation moyenne est de 15 l/h, une distance franchissable d'environ 1 000 km ou une endurance de 5 h (avec réserve de 30 min).

Nous nous sommes dirigés vers le sud de l'aérodrome de Blois et Ilia m'a laissé les commandes. Ma première réaction a été de dire que les commandes de l'appareil sont très souples et réactives. Ilia m'a répondu que "le Skylark peut se piloter à deux doigts".

Pour voir la vidéo du vol en vitesse de croisière, veuillez cliquer sur l'image :

Ilia m'a indiqué qu'en configurant correctement l'appareil, le pilote peut lâcher les commandes et se détendre facilement lors d'un long voyage.

Il m'a également montré les capacités du Skylark à basse vitesse. L'aéronef reste très maniable même à une vitesse de 70 km/h. Pour voir la vidéo du vol en basse vitesse, veuillez cliquer sur l'image :

Le temps passant trop vite nous avons repris la direction de l'aérodrome de Blois. Ilia a posé l'appareil d'une manière très douce sur la piste en herbe.

Pour voir la vidéo de l'atterrissage, veuillez cliquer sur l'image :

J'ai été agréablement surpris par les compétences du Skylark. Cet appareil est très confortable pour les voyages, mais il peut être utilisé pour des vols d'instruction comme le fait NorAero.

Le Skylark que j'ai testé, est proposé à un prix de 170 000 euros.

Je remercie toute l'équipe de NorAero de m'avoir fait découvrir le Dv-1 Skylark de Dova. Si comme moi, vous voulez découvrir cet ULM, n'hésitez pas à aller les voir à Valenciennes. Je vous assure que vous serez très bien accueilli, Ilia et Eva sont vraiment très professionnels et de surcroît très sympathiques.

