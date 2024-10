Cathay annonce de nouvelles nominations en France et en Europe

Article publié le 4 octobre 2024 par David Dagouret

Cathay a annoncé l'arrivée de nouveaux responsables au sein de sa division du marché Européen.

Adrien Ng nommé Directeur Régional pour l’Europe du Sud, basé à Paris

Basé à Paris, Adrien Ng supervisera les opérations commerciales, la planification stratégique et l'engagement des parties prenantes de Cathay en Europe du Sud, notamment en France, en Italie et en Espagne. Fort d’une expérience internationale dans le domaine des affaires d’entreprise et du conseil juridique, Adrien Ng a précédemment occupé divers postes stratégiques au sein de Cathay.

Il a joué un rôle crucial dans la représentation, la promotion et la protection des intérêts de l'entreprise auprès du gouvernement de Hong Kong, des consulats généraux et des chambres de commerce.

Adrien Ng a notamment contribué à l’élaboration de stratégies d’engagement communautaire.

Diplômé en droit de la London School of Economics et également d’un postgraduat en droit de l’université de Hong Kong, il a travaillé à Londres, Shanghai, Vancouver et Hong Kong avant de s’installer à Paris pour renforcer la présence de Cathay en Europe du Sud.

Il succède à Maggie Wong, désormais Chief Operating Officer pour Hong Kong Airport Services faisant partie du groupe Cathay, et qui est basée à Hong Kong.

Brian Tsoi, nommé Directeur Général Régional pour l'Europe, basé à Francfort

Brian Tsoi a fait ses preuves et possède une connaissance approfondie du secteur chez Cathay. Avant d'occuper ce poste, il était Directeur Régional pour l'Europe du Nord et s'occupait des opérations en Europe du Nord, notamment en Allemagne, en Suisse et aux Pays-Bas. Auparavant, en tant que General Manager Airport Service Delivery, il était responsable des opérations aéroportuaires de Cathay.

Depuis qu'il a rejoint Cathay en 2005, Brian a occupé diverses fonctions dans les domaines de la formation et du développement, du service à bord, des ventes et du développement de produits. Il a également occupé des postes de direction en Nouvelle-Zélande, en Indonésie, au Bahreïn et en Arabie saoudite, et a été membre du conseil d'administration de Hong Kong Airport Service Ltd. et de LSG SkyChefs Hong Kong Ltd.

Dans ses nouvelles fonctions, Brian Tsoi assumera la responsabilité du marché européen, renforçant ainsi l'engagement de Cathay dans cette région stratégique. Fervent défenseur de la diversité et de l'inclusion, il continuera également à soutenir le réseau Fly With Pride de Cathay.

