Elixir Aircraft signe un contrat avec Leading Edge Aviation

Article publié le 8 octobre 2024 par David Dagouret

Ce contrat porte sur l'exploitation de 5 appareils par le biais de Green Aerolease.

Elixir Aircraft a annoncé avoir signé un contrat pour l'exploitation de cinq avions chez Leading Edge Aviation, centre de formation basé au Royaume-Uni et en Espagne.

Ce contrat tripartite est également signé avec Green Aerolease, société française de location d'avions. Leading Edge est ainsi client de lancement de la nouvelle offre de location d'Elixir Aircraft et de Green Aerolease.

Leading Edge Aviation a choisit l'Elixir dans le cadre du renouvellement de sa flotte qui est actuellement composée de 21 avions. Les premières livraisons à Leading Edge Aviation devraient intervenir avant la fin de l'année 2024.

Lancement d'une offre de location en partenariat avec Green Aerolease

À l'instar de l'aviation commerciale, où il est fréquent pour les compagnies aériennes d'acquérir leurs avions auprès de sociétés de location d'avions qui achètent des lots d'appareils aux constructeurs, Elixir a souhaité apporter cette formule auprès de ses clients.

L'avionneur s'est alors approché de Green Aerolease pour construire une offre de financement.

Cette toute nouvelle offre a facilité l'opération avec Leading Edge Aviation, client de lancement d'un produit qui permet aux écoles professionnelles intéressées par l'Elixir d'acquérir leurs avions via une location "clés en main" (avion, assurance et maintenance inclus).

Andy McFarlane, PDG de Leading Edge Aviation, a déclaré : "Nous sommes ravis d'ajouter Elixir Aircraft à notre flotte, ce qui marque une étape importante dans le développement de nos capacités de formation. Après une étude de marché approfondie, nous avons constaté que l'Elixir offre des caractéristiques inégalées en matière de sécurité, d'économie et d'environnement, ce qui en fait le choix idéal pour répondre à nos besoins d'avions monomoteurs. En tant qu'avion le plus sûr de sa catégorie, spécialement conçu pour la formation au pilotage, il s'aligne parfaitement sur notre engagement à fournir le meilleur environnement de formation possible. Grâce à ses caractéristiques écologiques exceptionnelles, notamment le paiement d'une taxe zéro carbone pour chaque heure de vol, nous sommes fiers d'offrir une solution durable à nos élèves sur notre base d'Alhama, en Murcie (Espagne). Ce n'est qu'un début, puisque cinq avions sont en commande et que d'autres options sont possibles, ce qui nous permettra de rester à la pointe de l'excellence en matière de formation aéronautique."

Emmanuel Gil, directeur des ventes pour l'Europe d'Elixir Aircraft a déclaré : "Avec Leading Edge, nous nous sommes immédiatement mis d'accord sur des objectifs communs. Ils souhaitaient offrir un nouvel appareil à leurs élèves, leur garantissant de grandes performances tout en maximisant l'efficacité opérationnelle et en assurant les plus hauts niveaux de sécurité. Nous sommes très heureux que Leading Edge fasse partie de la famille Elixir Aircraft."

Guillaume Abéguilé, COO de Green Aerolease a déclaré : "Inclure l'Elixir dans notre offre de location est une étape clé pour nous, car cela nous permet de soutenir les écoles de pilotage intéressées par cet avion innovant. Cela renforce également notre engagement à favoriser la transition environnementale dans l'aviation en proposant une nouvelle génération d'avions avec une compensation complète du CO2 dans le cadre de notre service. Nous sommes fiers de collaborer avec Elixir Aircraft pour aider Leading Edge à atteindre leurs objectifs de renouvellement de flotte avec des avions plus écologiques et durables."





