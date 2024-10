Embraer livre le septième C-390 Millennium à l'armée de l'air brésilienne

Article publié le 8 octobre 2024 par David Dagouret

Le C-390 livré sera exploité par le premier escadron du premier groupe de transport (1º/1º GT) à la base aérienne de Galeão à Rio de Janeiro.

Embraer a livré, le 27 septembre dernier, le septième avion multimission C-390 Millennium au premier escadron du premier groupe (1º/1º GT) de la base aérienne de Galeão, à Rio de Janeiro. Cette livraison intervient alors que l'armée de l'air brésilienne célèbre les cinq années de service du C-390.

Le C-390 a été choisi par plusieurs pays, dont le Brésil, le Portugal, les Pays-Bas, l'Autriche, la République tchèque et la Corée du Sud.

La flotte actuelle d'avions a accumulé plus de 14 000 heures de vol, avec un taux de capacité de mission de 93 % et des taux d'achèvement de mission supérieurs à 99 %

Pour rappel, Aeroweb-fr.net avait participé en juin 2023 lors du salon aéronautique du Bourget à un vol de démonstration. Vous pouvez revoir cette actualité en cliquant sur le lien suivant : Le Bourget 2023 : Embraer fait la promotion de son KC-390

Bosco da Costa Junior, président-directeur général d'Embraer Defense & Security a déclaré : "Au cours des cinq dernières années, le C-390 Millennium a démontré ses qualités opérationnelles, sa fiabilité et sa polyvalence, accomplissant les missions les plus exigeantes à tout moment et en tout lieu, avec l'armée de l'air brésilienne. Avec la livraison de ce tout nouvel appareil, nous sommes fiers de contribuer encore davantage au succès opérationnel des missions de la FAB."





