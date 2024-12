Ardian devient le plus grand actionnaire de l’aéroport de Heathrow

Article publié le 24 décembre 2024 par David Dagouret

La société d'investissement privé a finalisé l'acquisition d'une participation de 22,6 % dans FGP Topco Ltd.

Ardian, un des leaders mondiaux de l'investissement privé, a annoncé le 12 décembre dernier, avoir finalisé l'acquisition d'une participation de 22,6 % dans FGP Topco Ltd (TopCo), la société holding de Heathrow Airport Holdings Ltd, auprès de Ferrovial SE et de certains autres actionnaires de TopCo (la Transaction). Parallèlement, le Fonds Public d'investissement public d'Arabie Saoudite (PIF) a acquis 15 % de TopCo auprès des mêmes actionnaires via un véhicule distinct.

Lors Deighton, président d'Heathrow Airport Holdings Ltd a déclaré : "Heathrow est un actif national essentiel, reliant le Royaume-Uni au monde entier et contribuant au développement économique dans tous les coins du pays. Nous sommes ravis d'accueillir Ardian et PIF en tant que nouveaux actionnaires et investisseurs dans l'avenir d’Heathrow. Nous disposons d'un conseil d'administration composé d'investisseurs expérimentés en infrastructures et engagés dans notre développement et notre croissance à long terme. Ils sont déterminés à soutenir notre stratégie visant à faire d’Heathrow un aéroport exceptionnel, prêt à affronter les défis de demain."

Mathias Burghardt, directeur général délégué et responsable infrastructure, Adrian a déclaré : "Nous sommes extrêmement fiers de rejoindre la famille Heathrow. Cet aéroport est un actif d'infrastructure mondial emblématique et cette transaction marque une nouvelle étape clé pour Ardian. Nous sommes convaincus que les infrastructures jouent un rôle primordial dans la croissance et la trajectoire net zéro. Nous soutiendrons l'équipe de direction d’Heathrow dans l’atteinte de ses objectifs, en développant durablement sa croissance dans les années à venir."