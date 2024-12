Norse Atlantic Airways arrive à l'aéroport de Stockholm-Arlanda

Article publié le 5 décembre 2024 par David Dagouret

La compagnie scandinave lance une liaison directe vers Bangkok.

Norse Atlantic Airways s'apprête à renforcer son réseau international en lançant une nouvelle liaison directe entre Stockholm-Arlanda (ARN) et Bangkok (BKK) à l'approche de la saison hivernale 2025.

À compter du 29 octobre 2025, Norse Atlantic Airways opérera cette liaison deux fois par semaine les mercredis et dimanches au départ de Stockholm (ARN), et les mardis et dimanches au départ de Bangkok (BKK). Les passagers voyageront à bord des Boeing 787 Dreamliners avec une capacité de 338 sièges répartis entre la classe Premium et la classe Économique.

Rappelons qu'Aeroweb-fr.net a pu tester la compagnie Norse Atlantic lors d'un vol entre Paris et New York, voir l'actualité : https://www.aeroweb-fr.net/actualites/2023/05/a-la-decouverte-de-norse-atlantic-airways

Jonas Abrahamsson, Président-Directeur Général de Swedavia, a déclaré : "Le marché suédois du transport aérien témoigne d’une confiance solide, comme le prouve l’investissement de Norse dans une liaison directe entre l’aéroport de Stockholm Arlanda et l’aéroport de Bangkok Suvarnabhumi. Cette initiative renforce le rôle clé de Norse dans les échanges entre la Suède et la Thaïlande. Chez Swedavia, nous mettons un point d’honneur à améliorer la connectivité, et cette nouvelle liaison vient enrichir l’offre de l’aéroport, facilitant ainsi les déplacements, qu'ils soient d'affaires, touristiques ou familiaux."

Bjørn Tore Larsen, PDG et Fondateur de Norse Atlantic Airways, a déclaré : "Avec notre entrée sur le marché suédois et le lancement de la liaison Stockholm-Bangkok, Norse Atlantic Airways redéfinit les voyages long-courriers en ouvrant un marché longtemps dominé par les transporteurs traditionnels. Cette nouvelle ligne offre aux passagers une expérience de voyage alliant qualité et accessibilité, répondant à une forte demande. Grâce à nos Boeing 787 Dreamliners modernes et au service attentionné de notre équipage, nous proposons des vols abordables et confortables, rendant les déplacements internationaux plus accessibles, fluides et agréables pour tous."





Sur le même sujet