BEA : Bilan des rapports publiés en 2024 pour les avions légers

Article publié le 9 février 2025 par David Dagouret

Comme chaque année, le Bureau d'Enquêtes et d'Analyses (BEA) a publié son rapport sur les accidents impliquant des avions légers. Le bilan de 2024 met en avant des tendances marquantes et des enseignements pour améliorer la sécurité des pilotes et des exploitants.

Au total, 69 accidents ont fait l’objet d’un rapport, dont 61 concernaient des avions de moins de 2,25 tonnes au décollage. Parmi eux, 27 enquêtes ont été menées uniquement sur la base des témoignages des pilotes, une méthode appelée enquête "par correspondance".

Sur l’ensemble des événements recensés, 24 ont entraîné des conséquences humaines, avec un bilan de 16 décès et 27 personnes blessées, dont certaines grièvement. les chiffres restent préoccupants, mais montrent une légère amélioration par rapport à 2023. En effet, en 2023, le BEA avait dénombré 18 dèces et 31 personnes blessées.

Le BEA s’est penché sur 33 de ces accidents pour identifier des tendances récurrentes, mettant en avant six causes principales. L’objectif de cette analyse est d’alerter les pilotes et d’encourager les bonnes pratiques pour réduire les risques.

Au-delà des chiffres, ce rapport rappelle l'importance de la formation continue et de la rigueur dans la préparation des vols, des éléments essentiels pour une aviation légère plus sûre.