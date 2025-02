Embraer célèbre les 10 ans du premier vol du KC-390 Millennium

Article publié le 6 février 2025 par David Dagouret

Le 3 février 2025, Embraer a marqué une étape importante dans l’histoire de l’aviation militaire en célébrant le 10ᵉ anniversaire du premier vol du KC-390 Millennium. Conçu pour répondre aux besoins des forces armées modernes, cet avion de transport polyvalent a su s’imposer comme un acteur clé sur le marché des avions militaires de moyenne capacité.

Le KC-390 Millennium a effectué son vol inaugural le 3 février 2015, depuis le centre d’essais en vol d’Embraer à Gavião Peixoto, au Brésil. Dès ses premières heures de vol, l’appareil a démontré les performances et la robustesse attendues d’un avion militaire de nouvelle génération. Développé en partenariat avec l’armée de l’air brésilienne (FAB), il avait pour mission de remplacer les C-130 Hercules vieillissants tout en offrant une plus grande capacité de charge, une vitesse accrue et des coûts d’exploitation optimisés.

Dix ans plus tard, le KC-390 est devenu un acteur incontournable du transport militaire, plébiscité pour sa polyvalence. Il est capable d’effectuer des missions variées, allant du transport logistique au ravitaillement en vol, en passant par l’évacuation sanitaire et le soutien humanitaire.

Au fil des années, le KC-390 a su séduire plusieurs forces aériennes à travers le monde. Après l’entrée en service au sein de la FAB en 2019, d’autres pays ont suivi, comme le Portugal et la Hongrie, qui ont commandé plusieurs exemplaires pour moderniser leurs capacités de transport aérien. Plus récemment, l’Autriche a annoncé son intention d’acquérir l’appareil, renforçant ainsi la présence du KC-390 sur le marché européen.

Son succès repose notamment sur ses performances opérationnelles. Propulsé par deux turboréacteurs IAE V2500, l’appareil est capable de transporter jusqu’à 26 tonnes de fret à une vitesse de croisière de 870 km/h, avec une autonomie de plus de 6 000 km. Sa cabine modulable et sa capacité d’opérer sur des pistes non préparées en font un atout stratégique pour les forces armées opérant dans des environnements exigeants.

En une décennie, le KC-390 a prouvé sa fiabilité et son efficacité sur le terrain. Embraer continue d’investir dans le programme, avec des mises à niveau régulières et des collaborations renforcées avec les partenaires internationaux. Le constructeur brésilien mise également sur une expansion de sa clientèle, avec des discussions en cours avec d’autres pays intéressés par l’appareil.

À l’occasion de cet anniversaire, Embraer a réaffirmé son engagement à poursuivre l’évolution du KC-390 pour répondre aux besoins futurs des opérateurs militaires. L’avion devrait continuer à jouer un rôle central dans les missions de transport stratégique et de soutien humanitaire à travers le monde, consolidant ainsi sa place parmi les plateformes de transport aérien les plus performantes de sa catégorie.

En dix ans, le KC-390 Millennium est passé du stade de prototype à une référence sur le marché des avions militaires de transport. Son histoire ne fait que commencer, et Embraer entend bien capitaliser sur cette décennie d’expérience pour assurer l’avenir de son appareil phare.

Pour rappel, en 2023, Embraer avait fait la promotion de son appareil durant le salon aéronautique du Bourget, Aeroweb-fr.net était présent

