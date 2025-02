TAAG Angola Airlines modernise sa flotte avec son premier Boeing 787 Dreamliner

Article publié le 6 février 2025 par David Dagouret

Cette livraison marque également l’introduction d’une nouvelle livrée pour la compagnie nationale angolaise.

TAAG Angola Airlines a franchi une nouvelle étape dans la modernisation de sa flotte avec la réception de son premier Boeing 787-9 Dreamliner, marquant également l’introduction d’une nouvelle livrée pour la compagnie nationale angolaise. Cet avion, acquis en location auprès d’AerCap, est arrivé à Luanda le 4 février, à la veille de la Journée de la Libération de l’Angola, symbolisant près de 50 ans de partenariat entre Boeing et TAAG, depuis la livraison de son premier Boeing 737-200.

Le 787-9 Dreamliner, premier d’une série de quatre appareils commandés en 2023, jouera un rôle clé dans les ambitions de TAAG d’étendre son réseau international et d’améliorer l’expérience passager. La compagnie, qui exploite actuellement cinq Boeing 777-300ER, trois 777-200ER et sept 737 nouvelle génération, prévoit d’utiliser le Dreamliner pour remplacer progressivement sa flotte vieillissante à large fuselage et explorer de nouvelles opportunités en Europe, en Asie et en Amérique du Nord.

Nelson Pedro Rodrigues de Oliveira, PDG de TAAG Angola Airlines a déclaré : "La livraison du 787-9 représente un tournant dans notre stratégie de modernisation de la flotte. Cet avion nous offre l'efficacité et la polyvalence nécessaires pour répondre à la demande croissante du marché et proposer à nos passagers une expérience de voyage optimisée."





Sur le même sujet