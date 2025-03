Tecnam Aircraft : commande importante d'une école de formation américaine

Article publié le 17 mars 2025 par David Dagouret

US Aviation Academy commande jusqu'à 90 appareils.

Tecnam et l'US Aviation Academy, un établissement de formation au pilotage professionnel, ont annoncé l'expansion de sa flotte de formation avec l'acquisition de 38 appareils, dont le P2010 équipé d'un moteur Lycoming IO-360 et le P2006T MKII équipé d'un moteur Rotax 912S3, qui seront livrés d'ici le premier trimestre 2026, avec une option pour 52 appareils supplémentaires en 2026 et 2027.

Fondée en 2006, l'US Aviation Academy est devenue un centre de formation aéronautique, proposant des formations de pilote professionnel, de technicien aéronautique et de répartiteur d'aéronefs. L'académie exploite une flotte d'environ 175 aéronefs répartis sur plusieurs bases, avec 1500 étudiants (A&P et vol).

L'ajout d'avions Tecnam, connus pour leur conception moderne et leurs performances avancées, améliorera les programmes de formation de l'académie et renforcera sa capacité à soutenir les contrats de formation des pilotes des compagnies aériennes et du gouvernement :

Scott Sykes, directeur de l'US Aviation Academy a déclaré : "À l'US Aviation Academy, nous nous engageons à fournir à nos étudiants la meilleure expérience de formation possible, et l'ajout de ces nouveaux avions Tecnam à notre flotte témoigne de cet engagement. Les Tecnam P2010 et P2006T MKII sont des avions d'entraînement exceptionnels qui offrent une avionique avancée, la fiabilité et les performances requises pour un programme complet de formation des pilotes."

Giovanni Pascale Langer, directeur général de Tecnam a déclaré : "Nous sommes fiers de nous associer à l'US Aviation Academy dans sa mission de formation de la prochaine génération de pilotes avec les avions les plus avancés et les plus fiables disponibles. La sélection des avions Tecnam P2010 et P2006T MKII souligne la volonté de l'académie d'atteindre l'excellence en matière de formation au pilotage. Ces appareils offrent une avionique de pointe, des performances exceptionnelles et une grande efficacité opérationnelle, ce qui les rend idéaux pour les élèves-pilotes qui se préparent à leur future carrière. Nous nous réjouissons de soutenir l'US Aviation Academy qui continue à se développer et à innover dans le domaine de l'enseignement de l'aviation."





