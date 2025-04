Air Canada renforce sa liaison Paris-Toronto

Article publié le 11 avril 2025 par David Dagouret

La compagnie proposera trois nouveaux vols hebdomadaires supplémentaires.

Air Canada a annoncé renforcer sa liaison entre Paris et Toronto. Ainsi, la compagnie canadienne ajoutera trois nouveaux vols hebdomadaires entre Paris-Charles de Gaulle (CDG) et Toronto Pearson (YYZ).

Ces nouvelles fréquences seront opérées du 16 juin au 1er septembre 2025 (du 15 juin au 31 août au départ de Toronto), offrant ainsi aux voyageurs jusqu’à 10 vols par semaine vers Toronto en plus des 14 vols hebdomadaires déjà disponibles vers Montréal.

Détails des vols supplémentaires :

AC930 : Départ de YYZ à 22h40 – Arrivée à CDG à 12h10 (les mercredis, vendredis et dimanches)

AC931 : Départ de CDG à 15h00 – Arrivée à YYZ à 17h10 (les lundis, jeudis et dimanches)

Les vols seront opérés sur un Boeing 787-8 Dreamliner, offrant trois classes de service.

Jean-François Raudin, Directeur Général France d’Air Canada, a déclaré : "Nous sommes ravis d’offrir encore plus d’options de voyage entre Paris et Toronto cet été. L’ajout de ces nouvelles fréquences démontre notre engagement à répondre à la demande croissante pour cette route et à offrir à nos passagers un confort optimal grâce à notre flotte de 787 Dreamliner."





