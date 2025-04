Korean Air, Boeing et GE Aerospace se réunissent pour discuter d'une coopération renforcée

Article publié le 4 avril 2025 par David Dagouret

Les accords totalisent 32,7 milliards de dollars (47,97 trillions de KRW), dont 24,9 milliards pour les avions et 7,8 milliards pour les moteurs et la maintenance.

Korean Air renforce son partenariat avec Boeing et GE Aerospace pour assurer des livraisons ponctuelles d'avions de nouvelle génération, répondant ainsi aux défis actuels de la chaîne d’approvisionnement mondiale.

Le 21 mars, Walter Cho, Président-Directeur Général de Korean Air et du groupe Hanjin , Kelly Ortberg , Président-Direct eur Général de Boeing, et Russell Stokes, Président-Directeur Général de Commercial Engines and Services chez GE Aerospace, se sont rencontrés à Washington DC pour explorer de nouvelles opportunités de collaboration et renforcer leur partenariat.

Korean Air intensifie le renouvellement de sa flotte pour accompagner son expansion après l'intégration d'Asiana Airlines . La compagnie s'efforce de sécuriser des créneaux de livraison d'avions afin de maintenir son plan de flotte, malgré les tensions actuelles sur la chaîne d'approvisionnement du secteur.

La compagnie aérienne poursuivra le développement du protocole d'accord signé avec Boeing lors du salon aéronautique de Farnborough en 2024. Cet accord inclut des commandes fermes de 20 Boeing 777-9 et 20 Boeing 787-10, avec des livraisons prévues jusqu'en 2033, ainsi que des options pour 10 appareils supplémentaires dans des conditions similaires.

Korean Air a également convenu de finaliser des contrats pour huit moteurs de rechange de GE Aerospace, avec deux options supplémentaires, ainsi qu'un accord de maintenance complet pour les moteurs GE9X destinés à équiper sa flotte de Boeing 777-9.

Walter Cho, président-directeur général de Korean Air et du groupe Hanjin , a déclaré : "Boeing et GE Aerospace apportent des technologies de pointe qui renforcent notre engagement envers l'excellence. Ce partenariat joue un rôle clé dans notre ambition de devenir la compagnie aérienne de référence à l'échelle mondiale. Je suis reconnaissant pour les bases solides que nous avons établies ensemble et pour le soutien des deux gouvernements, qui nous permet d'aller toujours plus loin dans notre réussite."





