L'AéroRun revient en 2025

Article publié le 11 avril 2025 par David Dagouret

La deuxième édition sera de retour sur le tarmac de l'aéroport du Bourget, le 19 octobre 2025.

Après une première édition qui s'est déroulé en 2024, la course, AéroRun fera son retour le dimanche 19 octobre 2025 sur le tarmac de l’aéroport de Paris-Le Bourget. Cette course à pieds solidaire est organisée par l'association Aviation Sans Frontières.

Pour rappel, j'ai eu la chance de participer à la première édition, une expérience unique que vous pouvez revoir : L'Aérorun, la course solidaire d'Aviation Sans Frontière (photos)

Courir sur les pistes où des légendes comme Charles Lindbergh ont écrit l’histoire de l’aviation, entouré d’avions emblématiques et de l’impressionnante fusée du Musée de l’Air et de l’Espace, avait quelque chose de presque irréel. Le parcours plat, une boucle de 2,5 km à parcourir quatre fois pour les 10 km chronométrés, était à la fois accessible et propice aux performances personnelles.

Pour ceux qui préféraient une ambiance plus détendue, la marche de 2,5 km offrait une belle occasion de profiter du site en famille ou entre amis.

En 2024, l’événement avait réuni plus de 2 000 participants.

Les animations, les stands d’information sur les missions d’Aviation Sans Frontières et l’accès gratuit au musée avaient enrichi la journée, transformant la course en une véritable célébration de l’aviation et de la solidarité. Surtout, les fonds collectés – près de 60 000 euros – ont directement soutenu les actions humanitaires de l’association, comme le transport de matériel médical ou les évacuations sanitaires dans des régions isolées.

Pour 2025, les organisateurs reconduisent les deux formats qui ont fait le succès de l’événement : une course chronométrée de 10 km pour les coureurs en quête de défi, et une marche de 2,5 km ouverte à tous, idéale pour une sortie conviviale. Dès 9h, des animations pour petits et grands viendront compléter le programme, avec des espaces de restauration et, nouveauté cette année, un accès au hall Concorde, où trône un exemplaire de l’avion supersonique. Une belle manière de plonger encore davantage dans l’histoire aéronautique.

L’AéroRun, c’est avant tout une course qui a du sens. En courant ou en marchant, chaque participant contribue aux missions d’Aviation Sans Frontières, une association qui, depuis 1980, met l’aviation au service des plus démunis. L’an dernier, j’ai vu des coureurs de tous niveaux, des joggeurs occasionnels aux compétiteurs aguerris, se réunir pour cette cause.