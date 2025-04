Volocopter rejoint Diamond Aircraft

Article publié le 3 avril 2025 par David Dagouret

La société autrichienne garantit ainsi l'avenir de Volocopter en Allemagne.

Diamond Aircraft Group Austria a annoncé l’intégration de Volocopter, tout en maintenant le siège de cette dernière à Bruchsal.

Cette démarche représente un point stratégique pour les deux organisations, dans le but de renforcer leur présence dans l'industrie aéronautique tout en garantissant l'avenir de Volocopter en Allemagne.

Filiale de Wanfeng Aircraft Division, elle-même rattachée au groupe chinois Wanfeng Auto Holding Group Co., Ltd., Diamond Aircraft Group Austria bénéficie d’une réputation mondiale acquise au fil de plus de quarante ans d’expérience dans la fabrication d’avions d’aviation générale.

Cette réorganisation élargit son portefeuille en intégrant les activités de Volocopter, spécialisée dans les appareils eVTOL (décollage et atterrissage verticaux électriques).

L’objectif affiché est double : diversifier les solutions de transport aérien proposées par Diamond et permettre à Volocopter d’optimiser ses coûts, de préserver son effectif qualifié et de finaliser ses ambitions de certification d’ici la fin de l’année 2025.

Le VoloCity, fer de lance de Volocopter, ainsi que ses futures évolutions, continueront d’être développés au sein de cette nouvelle structure. Cette stabilité vise à assurer une progression sur le long terme, tout en accompagnant la croissance durable d’une industrie aéronautique en pleine transformation. En combinant leurs forces, Diamond Aircraft et Volocopter devraient par ailleurs consolider la place de l’Europe parmi les leaders des technologies aériennes novatrices.

Pour rappel, le Volocity avait été présenté au salon du Bourget 2023, revoir l'information : Le Bourget 2023 : Volocopter présente son Velocity (photos)

