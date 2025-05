LATAM Airlines déploie ses nouvelles cabines

Article publié le 23 mai 2025 par David Dagouret

Le groupe LATAM Airlines a commencé à exploiter trois avions dont les cabines ont été rénovées.

Depuis le 26 avril dernier, le groupe LATAM Airlines a commencé à exploiter trois avions dont les cabines ont été rénovées, notamment avec les suites Recaro R7 en Premium Business.

Ces nouvelles suites offrent plus de confort et d'intimité grâce à des portes coulissantes et des intérieurs inspirés par la beauté naturelle de l'Amérique du Sud. Avec ce lancement, LATAM Airlines Group devient le premier groupe aérien d'Amérique du Sud à offrir à ses clients une telle expérience de voyage.

En plus des cabines Premium Business, la mise à niveau s'étend également à la classe économique, qui dispose désormais de sièges ergonomiques de nouvelle génération offrant plus d'espace et de confort, de divertissements à bord et d'un design amélioré.

Ces appareils ont fait leurs débuts sur la ligne Santiago-Mexico City. Deux autres appareils ont suivi, desservant les lignes Santiago-Bogotá et Santiago-Miami les 3 et 6 mai dernier, respectivement.

Par la suite, les trois 787-8 - tous basés au Chili - continueront à desservir les liaisons entre Santiago et l'île de Pâques (Chili), Bogota (Colombie), Madrid (Espagne), ainsi que Miami, New York et Los Angeles (États-Unis).

Ces appareils font partie d'un vaste programme de modernisation annoncé en septembre de l'année dernière, qui prévoit la rénovation de 24 Boeing 787 pour un investissement total de 360 millions de dollars.

Sur les 24 avions modernisés, 10 sont des Boeing 787-8, assurant des vols internationaux et nationaux au Chili, et 14 sont des Boeing 787-9, assurant des vols internationaux et nationaux au Chili, au Brésil et au Pérou.

Le processus de rétrofit est réalisé dans les bases de maintenance de LATAM à São Carlos, au Brésil, et à Santiago, au Chili, et devrait être achevé d'ici le second semestre 2026. Chaque rétrofit prend entre 1 et 2 mois, en fonction de l'ampleur des améliorations.

Paulo Miranda, vice-président des clients du groupe LATAM a déclaré : "LATAM est fière d'être le premier groupe de la région à innover en matière de Premium Business en incorporant des portes à ses sièges, dans le but de moderniser sa flotte et d'améliorer l'expérience de vol en Amérique du Sud. Cette initiative offre à nos passagers un niveau d'intimité et de confort sans précédent, inspiré par la beauté locale."

Mark Hiller, PDG de RECARO Aircraft Seating et de RECARO Holding a déclaré : "Nous sommes ravis d'entrer dans la prochaine phase de notre partenariat avec LATAM et de préparer le premier vol R7 au départ de Santiago. En mettant l'accent sur le confort, l'intimité et l'élégance de la culture sud-américaine, chaque détail a été soigneusement conçu avec le passager à l'esprit afin d'améliorer l'expérience globale du vol. Félicitations aux équipes de RECARO et de LATAM pour cette réalisation majeure".





