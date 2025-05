Saudia Group annonce une commande de 10 Airbus A330neo pour flyadeal

Article publié le 5 mai 2025 par David Dagouret

La compagnie ambitionne de lancer des services long-courriers.

Saudia Group a officialisé une commande de 10 Airbus A330-900 destinés à sa filiale low-cost flyadeal. Cette acquisition, une première pour flyadeal en matière de gros-porteurs, marque une étape clé dans l’expansion stratégique de la compagnie, qui ambitionne de lancer des services long-courriers tout en consolidant sa position parmi les transporteurs à bas coûts du Moyen-Orient avec une flotte parmi les plus modernes de la région.

La cérémonie de signature s’est déroulée au siège d’Airbus à Toulouse, en présence de figures de premier plan, dont Son Excellence Ibrahim Al-Omar, directeur général de Saudia Group, Christian Scherer, PDG de la division Commercial Aircraft d’Airbus, Saleh Eid, vice-président chargé de la gestion de la flotte et des accords de Saudia Group, ainsi que Benoît de Saint-Exupéry, vice-président exécutif des ventes d’Airbus Commercial Aircraft.

Cette commande s’inscrit dans une stratégie plus large de modernisation et d’expansion pour Saudia Group, qui avait déjà signé un contrat pour 54 Airbus A321neo destinés à flyadeal en mai 2024, portant à 105 le nombre total d’avions commandés auprès de l’avionneur européen.

Flyadeal dispose aujourd’hui d’une flotte de 37 avions de la famille A320, tandis que Saudia, sa maison mère, opère 93 appareils, incluant des A320 et des A330.

L’arrivée des A330-900 dans la flotte de flyadeal va permettre à la compagnie de se lancer sur des routes long-courriers, tout en améliorant le confort des passagers grâce aux avancées technologiques de cet avion moderne.

S.E. Ibrahim Al-Omar a déclaré : "Cet accord marque une étape décisive dans notre stratégie ambitieuse de modernisation et d'expansion de notre flotte. Il s'inscrit dans le prolongement de l'accord historique conclu l'année dernière avec Airbus pour l'acquisition de 105 appareils. Cette étape s'aligne sur nos stratégies nationales dans le cadre de Saudi Vision 2030, qui vise à relier 250 destinations et à faciliter les déplacements de plus de 330 millions de voyageurs et 150 millions de touristes d'ici 2030."

Benoît de Saint-Exupéry a déclaré : "La commande d'A330neo par Saudia Group pour flyadeal marque une étape clé dans la réalisation de l'ambition du Royaume en matière d'aviation, à savoir débloquer les marchés long-courriers et attirer de nouveaux clients. La polyvalence éprouvée de l'A330neo, son efficacité de nouvelle génération et l'excellente expérience qu'il offre aux passagers soutiendront parfaitement la croissance stratégique de Saudia Group et consolideront sa position de leader mondial de l'aviation. Nous sommes impatients de voir ce champion polyvalent voler aux couleurs de Flyadeal."

